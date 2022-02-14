الإثنين 14 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

ورد القناطر
ورد القناطر

يرتبط الورد ارتباطًا وثيقًا بالكثير من المناسبات السعيدة والأعياد، وفى المقدمة بالطبع «عيد الحب» أو «الفالنتين داى»، فالورد يعتبر من الهدايا الأساسية فى هذا اليوم، لإظهار الحب. وعند التحدث عن الورد، لا بد من ذكر البلد الأشهر فى زراعته داخل مصر، وهو مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، التى تشتهر بكثرة مشاتل ومزارع الورد بمختلف أنواعه الطبيعى والصناعى. وتعتبر عزبة الأهالى بالقناطر الخيرية من أهم قرى المدينة شهرة بمشاتل ومزارع الورد، خاصة مزرعة الحاج جمال عبدالله، التى تعتبر الأولى من نوعها فى العزبة، فهى موجودة هناك منذ ما يزيد على ٤٠ عامًا. وتحتوى المزرعة على ورد بمختلف أنواعها وأسعارها، بدءًا من جنيه حتى ١٠ جنيهات فما فوق، ويعتبر «البلاك ماجيك» النوع الأكثر طلبًا. الجدير بالذكر أن مصر تحظى بترتيب عالمى متقدم فى إنتاج الزهور حول العالم

ورد القناطر

ورد القناطر
ورد القناطر
ورد القناطر
ورد القناطر
ورد القناطر
ورد القناطر
ورد القناطر
ورد القناطر
ورد القناطر
ورد القناطر
ورد القناطر
ورد القناطر
ورد القناطر
ورد القناطر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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