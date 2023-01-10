تقرير: هيرفى رينارد ينافس هنرى وبوردوم على منصب المدير الفنى لبلجيكا

بات الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، مرشحًا لتولي تدريب منتخب بلجيكا خلال الفترة المقبلة.

المنتخب السعودي قدم أداءً مميزًا في المونديال الماضي، بدأه بفوز تاريخي على منتخب الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، ثم الخسارة أمام المكسيك وبولندا وتوديع البطولة من دور المجموعات.

أما الإسباني روبرتو مارتينيز، فرحل عن منصب المدير الفني للمنتخب عقب توديع بطولة كأس العالم، قطر 2022، من دور المجموعات.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة Nieuwsblad الناطقة باللغة الهولندية، فإن رينارد من ضمن المدربين الذين تقدموا بطلبات لتولي تدريب المنتخب البلجيكي، وأخبرهم بأن بإمكانه فسخ تعاقده مع المنتخب السعودي لأنه يرى أن السعي خلف تقديم مشروع أهم من الأموال.

وحسبما ذكرته الصحيفة، انتهى الموعد الأخير لتقديم طلبات والرسائل الإلكترونية من المدربين المرشحين لتولي تدريب بلجيكا، مشيرة إلى أن بعض الأسماء المثيرة أظهرت الاهتمام، ومن المقرر أن تبدأ الاتصالات الأولى مع المرشحين يوم الجمعة.

وتولى روبرتو مارتينيز الإدارة الفنية لمنتخب بلجيكا في الفترة بين أغسطس 2016، حتى مونديال قطر 2022، وقادهم المنتخب البلجيكي لتحقيق المركز الثالث في مونديال روسيا 2018، وهو أفضل مركز في تاريخ مشاركات بلجيكا في المونديال.

وشكل الاتحاد البلجيكي لجنة ثلاثية من بيتير بوساريت، وسيفان جاكويس، وبيير لوكت، أعضاء الاتحاد وبارت فيرهايجي، مستشار خارجي، سينظرون إلى الأسماء المرشحة بداية من اليوم.

وشددت الصحيفة على أن هناك اتجاها داخل الاتحاد لمنح تيري هنري، المدرب المساعد لمنتخب بلجيكا، منصب المدير الفني خلال الفترة المقبلة، وتريد فرقة العمل التمسك بالخطة المقترحة وانتظار معرفة ما إذا كان هنري تم ترشيحه، ومع ذلك لا يوجد الكثير من الحماس لتعيينه.

كما كشفت الصحيفة عن أن البلجيكي ميشيل برودوم، تم ترشيحه أيضًا في منصب المدير الفني للمنتخب أو المدير التقني، وهو الذي يبحث الاتحاد البلجيكي عن شخص ليشغله أيضًا، ولكنها ترى أن المدرب صاحب الـ64 عامًا سيفضل مهمة المدير الفني، ولكنه لم يقدم طلبًا بل أبلغ هينري بشكل غير رسمي أنه يتطلع لهذه الوظيفة.

وتولى روبرتو مارتينيز، المدير الفني السابق لمنتخب بلجيكا، منصب المدير الفني للمنتخب البرتغالي، بشكل رسمي أمس، حتى مونديال 2026.