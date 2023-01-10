مدير مكتبة الإسكندرية: «الفن حائط الصد في مواجهة أشكال التطرف بمجتمعاتنا»

عقدت مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان «السياسة والفن.. علاقات جدلية وسياقات مشتركة»، وذلك في ثاني جلسات سلسلة الحوارات التي تجريها مكتبة الإسكندرية.

ونظم اللقاء مركز الدراسات الاستراتيجية برئاسة الدكتورة مي مجيب، وبحضور الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية والدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن الفنية، وادارت الحوار الدكتورة نيفين مسعد، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وقال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الابداع والفن محاور ضرورية لتنمية المجتمع فلا سبيل لإقامة مجتمع مدني حر إلا إذا كانت للفنون مكانة.

وأوضح أن الفن يعد حائط صد لكل أشكال التطرف التي تقض ظهر المجتمعات العربية، لافتاً إلى أن السنوات الماضية شهدت تمدد لأشكال التدين خاطئة تتجه إلى الماضي على عكس الفن الذي تدفع الحياة إلى الأمام.

وأشار الدكتور أحمد زايد، إلى أن هناك علاقات شائكة بين الفن والسياسة فكلاهما يدعي الاستقلالية، مبينا أن الفن هو ابداع شخصي والمجتمع قد يظهر وينعكس بأشكال مختلفة.

وقال إن الفن يُصنع داخل سوق يخضع لرأس المال ويخضع للصراعات ومن هنا تثار أسئلة كثيرة حول علاقة الفن بالجمهور والمبدع ذاته وهذه العلاقة مهمه ويجب أن نهتم بها لأن الرأسمالية كانت لها فائدة حيث وفرت للفن الكثير من التكنولوجيا.

وأوضح أن الفن تجاوز الأسئلة المطروحة حول وظائفه الاجتماعية وأصبح جزءا من الحياة يطل علينا بأشكال مختلفة.

وتطرق «زايد» إلى علاقة الفن بالسياسة، مشيراً إلى أن السياسة هي إنتاج القوة لضبط حركة المجتمع وتقوم بدعم حركة الابداع في المجتمع وبالتالي يستخدم الفن لحشد الهمم والطاقة لدي الشعوب في بعض الأوقات.

وبدورها طالبت الدكتورة نيفين مسعد، بضرورة إعادة الاعتبار للفن لأنه يتعرض لهجمة شديدة من تيارات محافظة يدركون تماماً قدرة الفن على تنوير المجتمع والتأثير فيه، في الوقت نفسه هناك دولاً في المنطقة بدأت تدرك قيمة الفن في تشكيل وعي المجتمع.

واضافت أن الربط بين الفن والسياسة مكسب، فعندما طُرح موضوع ربط الفن بالسياسة كانت هناك مقاومة من الأكاديميين ولكن أصبحنا نجد عدداً متزايداً من الدراسات التي تتناول العلاقة بين هذه المجالات.

وتابعت:"هناك مساحات مشتركة بين الفن والسياسة والتصور بأن الفن هو أداة للسياسة غير صحيح لأنها علاقة في الاتجاهين، فالفن يؤرخ لظواهر المجتمع أيضاً ".

وأشارت إلى أن الأصل في الفن هو الحرية فكلما فرضت قيود على الخيال أصبح الفن مصنوعاً وليس نابع، فالفن مرآه للمجتمع تعكس سيئاته وكذلك محاسنه.