وزير التعليم يخفض 50℅ من مصروفات أبناء العاملين بالأبنية التعليمية

وافق الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على المذكرة المقدمة باستفادة أبناء العاملين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية من تخفيض نسبة 50% من الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة والأنشطة الطلابية بمختلف مراحل التعليم "العام والفني"، لاستكمال تسجيل بيانات باقي العاملين بالهيئة ممن قد تم نقلهم بصفة نهائية للعمل بالهيئة.

وأوضحت الوزارة، في خطاب رسمي، أن وزير التعليم وافق علي المذكرة وفقاً للقرار الوزاري رقم 141 لسنة 2022 وإدراجهم بقاعدة المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة هي خاصة بالعاملين علي درجة دائمة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية فقط ولم تنص صراحة علي استفادة المتعاقدين على الباب الرابع من هذا التخفيض.

وتغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، باب تلقي استمارات الإعارات الخارجية للعام الدراسي القادم 2023 / 2024 م.

وتتضمن شروط التقدم للإعارات بالتربية والتعليم في:

١- أن يكون مصري الجنسية

٢-أن يكون مقيدا على درجة مالية مدرجة بموازنة وزارة التربية والتعليم والمديريات بالمحافظات قضاء 36 شهرا على الأقل في العمل بالتربية والتعليم وقضاء 24 في ذات المحافظة المنقول إليها.

٣-ألا يزيد السن عن 56 سنة في 1 أكتوبر 2023 للمدرسين وشاغلي الوظائف الإدارية والمالية والمكتبية والعمالية وشاغلي الوظائف الإشرافية ووظائف التوجيه الفني ومن يتقدم للتدريس بالدول الناطقة بغير العربية.

٤- أن يرفق بطلب الإعارة شهادة طبية صادرة من جهة رسمية تثبت صلاحيته للسفر للخارج من من الناحية الصحية وخلوه من العاهات والعيوب الجسدية الواضحة

٥- تسديد مبلغ قدره 100 حنيه بموجب إيصال 33 ع .ح وذلك بناء على النشرة العامة بشأن القواعد المنظمة لحصيلة الإعارات الخارجية

٦- على كل متقدم باستمارة إعارة ان يرفق صورة طبق الأصل من المؤهل الحاصل عليه وبالنسبة للمتقدم تخصص تكنولوجيا تعليم أن يرفق صورة من قرار تعيينه من الاستمارة

٧- يلصق على استمارة الاعارة طابع مهن تعليمية فئة 2 جنيه

٨- بالنسبة للسيدات تقدم إقرار من الزوج بالموافقة على سفرها للخارج دون اصطحاب الأطفال وأن تكون سارية طوال مدة الإعارة وإذا كانت آنسة أو أرملة أو مطلقة تكون الموافقة من ولي الأمر

٩-إرفاق صحيفة الأحوال الإلكترونية للمدرسين والموجهين والوظائف الإشرافية

١٠_ أن يكون حاصلا على تقريرين كفء للتخصصية وممتاز للإداريين عن العاملين الآخرين بالتربية والتعليم

١١-أداء الخدمة العسكرية او الاعفاء منها بصفة نهائية أما الإعفاء المؤقت أو الذي لم تنتهي فترة الاحتياط فعلية أن يتقدم باقرار من هيئة التنظيم والإدارة أو إدارة الموارد البشرية بالموافقة على السفر

وتشمل الأوراق المطلوبه للتقديم .. الاتي:

1- صورة من الأمر التنفيذي

2 - صورة من الرقم القومي

3 - صورة جواز سفر ساري

4 - صورة من الشهادات طبق الأصل

5 - بيان حالة الكتروني

6 – آخر تقريرين

7 - رسوم قدرها (100) جنيه

8 – 3 طوابع مهن تعليمية للذكور +طابع مهن طبية

9 – 4 طوابع مهن تعليمية للإناث +طابع مهن طبية