أشرف صبحي: حريصون على تحقيق الاستقرار لجميع أطراف المنظومة الرياضية

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حرص الوزارة على تهيئة الأجواء وتوفير المناخ الملائم لتطوير ونهضة واستقرار المنظومة الرياضية ولكافة الهيئات والأندية المصرية وخاصة الجماهيرية منها.

وأشار إلى أن الوزارة تتابع عن كثب أداء كافة الهيئات الرياضية من أجل ضمان استقراراها وتحقيقها للأهداف والإنجازات التي تسعد جماهير الرياضية المصرية، سواء من خلال الطفرة الإنشائية التي تساهم فيها بشكل كبير الأندية المصرية ومنها استاد النادي الأهلي الجاري تنفيذه ويتم متابعته مع مجلس إدارة النادي الأهلي، وكذلك استاد نادى الزمالك فضلاً عن استكمال أعمال التطوير والإنشاءات الجديدة الخاصة بمختلف الأندية ومنها أندية المصري والإسماعيلي وغيرهم من الأندية الجماهيرية المصرية.

وفى السياق، استقبل وزير الشباب والرياضة مساء أمس المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك في ضوء رغبة رئيس النادي في عقد اجتماع مع الوزير لدراسة ومناقشة بعض الموضوعات والمتطلبات الإدارية الخاصة بتنفيذ بعض الاستثمارات وتطوير بعض المنشآت واستكمال الخطوات والإجراءات الإدارية الخاصة بإستاد نادى الزمالك، وخلال اللقاء استعرض رئيس نادى الزمالك بعض المشكلات والتحديات الإدارية التي تواجه النادي خلال الفترة الحالية.

كما التقى وزير الشباب والرياضة مع الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وتناول اللقاء استعراض خطة الاتحاد المتعلقة بتطوير جميع منتخبات كرة القدم المصرية مواليد بدءاً من منتخب 2002 وحتى المنتخب الوطني في ضوء المنافسات القارية والأوليمبية التي ستخوضها المنتخبات خلال الفترة المقبلة. إضافة إلى تعظيم دور الاتحاد في مجال دعم الممارسة الرياضية واكتشاف المواهب في كرة القدم من خلال المشروعات القومية لاكتشاف الموهوبين في كرة القدم ومنها مشروع كابيتانو ومشروع ستارز أوف إيجيبت وأكاديميات كرة القدم، كما تناول اللقاء تشغيل مشروع الهدف وتشغيله بشكل يضمن تعظيم العوائد المتحققة من خلاله بما يخدم المنتخبات المصرية.

والتقي وزير الشباب في موعد سابق مع رئيس النادي الإسماعيلي الذي تقدم باستقالته، ويسعى الوزير خلال الفترة المقبلة إلى متابعة كافة المتطلبات الخاصة باستقرار النادي الإسماعيلي وتحقيق الانضباط الإداري للنادي العريق بما يرضى ويلبي طموحات جماهيره خلال الفترة المقبلة.