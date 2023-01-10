السجن 15 سنة للمتهمين بقتل متسابق عرب أيدول في السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم، بمعاقبة المتهمين بقتل شاب سبق تقدم في مسابقة عرب أيدول للغناء، في السلام بالسجن المشدد 15 سنة.

وتبين من مناظرة جثة المجني عليه إصابته بطعنات في أماكن متفرقة بالجسم ووجود آثار كدمات وسحاجات، ونزيف بالأنف والفم.

وواجه المتهمون الـ3 في القضية العديد من التهم منها قتل المجني عليه "ا.س"، صاحب عربية كبدة بمنطقة السلام، بعد حدوث مشاجرة بين المجنى عليه والمتهمين، وقيامهم بطعنة بعدت طعنات أودت بحياته.