أحمد عز يستعد لعرض «هادى فالنتاين» بالقاهرة

يستعد النجم أحمد عز لعرض مسرحيته الجديدة "هادي فالنتاين" بالقاهرة خلال الفترة المقبلة.

وتعد "هادي فالنتاين" التجربة الثانية لأحمد عز على خشبة المسرح بعد تقديمه لـ علاء الدين، والتي حققت نجاحًا كبيرًا وقت عرضها لمدة موسمين على مسرح كايرو شو بالسادس من أكتوبر.

وحقق أحمد عز نجاحًا كبيرًا بعد عرض "هادي فالنتين" بالسعودية، تأليف وإخراج محمد محمدي، ويشاركه البطولة كل من تارا عماد في ثاني تعاون بينهما، سيد رجب، شيماء سيف، مصطفى غريب ومن إنتاج آلاء الغزالي.



يذكر أن «هادى فالنتين» هى التجربة المسرحية الثانية للنجم أحمد عز، والتي بدأت عروضها على مسرح محمد العلي بالمملكة العربية السعودية يوم 30 ديسمبر الماضى، واستمر حتى 3 يناير 2023.

وتدور أحداث العرض الذي كتبه ويخرجه محمد المحمدي حول شاب وفتاة يذهبان في مناسبة يوم الحب إلى متجر، لكي يشتري الشاب هدية للفتاة، وهناك تدور أحداث متتالية يحاول خلالها رجل مسن إقناعهما بأن الحب خرافة لا وجود لها.

مسرحية «هادى فالنتين» تأليف وإخراج محمد محمدي، بطولة كل من تارا عماد، سيد رجب، شيماء سيف، ومصطفى غريب.

على جانب آخر، يستعد النجم أحمد عز لبدء تحضيرات فيلمه السينمائى الجديد خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر أن يستقر على أبطاله عقب انتهاء عروض «هادى فالنتين» بعد أن خرج بشكل رسمى من السباق الرمضانى المقبل.

وعرض لأحمد عز مؤخرًا فيلم «كيرة والجن» الذي حقق إيرادات خيالية في شباك التذاكر بلغت 118 مليون جنيه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضى.

وتدور أحداث الفيلم في حقبة ما قبل العشرينيات من القرن الماضي، تحديدًا وقت ثورة 1919، حيث يرصد الفيلم قصص أبطال منسيين في هذه الفترة، منهم المناضل أحمد عبدالحي كيرة، الذي يلعب دوره كريم عبدالعزيز، والمناضل محمود عبدالقادر الجن، الذي يجسده أحمد عز، كذلك دولت فهمي، التي تلعب دورها هند صبري، وغيرهم من أعضاء فرقة المقاومة ضد الاحتلال البريطاني على مصر وقتها.

«كيرة والجن» مأخوذ عن رواية «1919» لأحمد مراد، ويدور في إطار تاريخي أكشن تشويقي، بطولة النجوم، كريم عبدالعزيز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، هدى المفتي، أحمد كمال، سلوى عثمان، رزان جمال، علي قاسم، لارا إسكندر، وضيوف الشرف إياد نصار، روبي، وكريم محمود عبدالعزيز، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.