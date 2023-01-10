أسامة ربيع: طلبت شراء قاطرتين بقوة سحب 180 طنًا والرئيس ضاعف العدد لـ4

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، حقيقة طلب قاطرات جديدة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وصرح رئيس الهيئة خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى الفضائية، إنه طلب خلال لقائه الأخير مع الرئيس السيسي شراء قاطرتين بقوة سحب 180 طنًا، لكن الرئيس ضاعف العدد بشراء 4 قاطرات.

وأوضح أن هذا التوجيه يحمل تأكيد حول ضرورة أن تكون قدرات قناة السويس على أعلى مستوى، ويرجع ذلك بسبب تعامل القناة مع سفن من مختلف دول العالم وبالتالي يجب أن تكون لها قدرات وإمكانيات من أن تتعامل مع أي موقف بسهولة ويسر.

وشدد ان قناة السويس لديها قدرات تامين ملاحي والفني لتتم التعامل في احترافية مع حالات الطوارئ المختلفة، وجاهزية عالمية كاملة للتعامل في تلك الأمور وقت حدوثها، مؤكدا أن الهيئة لديها 30 قاطرة، يوجد جزء منها في العمرة السنوية، فيما يتم تشغيل الباقي بشكل يومي، لكنه شدد على أن الـ30 قاطرة ليست كافية من أجل تقديم الخدمة.