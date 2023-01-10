حملات لرفع تراكمات ومخلفات القمامة من شوارع بيلا في كفر الشيخ

كلف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، برفع كافة التراكمات والمخلفات في الشوارع الرئيسية والداخلية ورفع مستوى كفاءة النظافة بالمدينة والقرى.

فيما قام قطاع النظافة بمجلس مدينة بيلا، بتكثيف أعمال النظافة ورفع وإزالة تراكمات المخلفات وتفريغ صناديق القمامة من الشوارع والأحياء على مدار اليوم، وذلك باستخدام معدات مجلس المدينة لنقلها للمقلب العمومي، للحفاظ على الشكل الجمالي وراحة المواطنين.

كما جرى تكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة من نقاط التجميع والشوارع بالقري التي تنظمها الوحدات المحلية لمركز بيلا، بمعدات وعمال الوحدات المحلية، لمنع انتشار الروائح الكريهة المنبعثة من تراكمات القمامة، وجاري استمرار متابعة الأعمال بالوحدات المحلية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ومؤخرا، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم رفع 1989 طن قمامة بالشوارع والميادين والقرى، إضافة لرفع 20 طن أتربة، بمراكز كفر الشيخ وقلين وفوه ومطوبس والرياض والحامول وبلطيم ومسير وسيدي غازي، وفوه، ودسوق، والبرلس، ومصيف بلطيم، للحفاظ على البيئة وسلامة المواطنين.

وأكد على متابعته المستمرة لكافة القطاعات الخدمية سواء عن طريق الجولات الميدانية او تقارير رؤساء المراكز والأحياء للتأكد من مدى توفير وتقديم الخدمات للمواطنين، وذلك في اطار استمرار الحملات المكبرة ونظافة وكنس الشوارع ورفع الأتربة والقمامة والتجميل وصيانة الانارة العامة والحدائق من خلال معدات وعمال مجالس المدن.