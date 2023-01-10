الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رئيس هيئة قناة السويس يكشف دور فرق الإنقاذ فى قطر السفينة «جلورى»

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

أوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مهمة فرق الإنقاذ في هيئة قناة السويس، في عملية قطر السفينة "جلوري".

وقال "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى الفضائية، اليوم الثلاثاء، إن فرق الإنقاذ في هيئة قناة السويس تعمل على مدار 24 ساعة، علاوة على وجود 16 محطة مراقبة، بالإضافة إلى مركز التحكم والمراقبة، بما يتيح متابعة ومراقبة سير الحركة على مدار الوقت، ومن ثم إصدار الأوامر بالتنفيذ السريع.

وأكد أن الجاهزية في الهيئة تتيح إمكانية الدفع بقاطرات جاهزة للتعامل مع أي موقف، للعمل أولا على تثبيت الموقف على ما هو عليه وعدم تفاقمه ثم حل الأزمة لاحقا، لافتا إلى أن السفينة لم تتعرض لجنوح أو شحط، ولكن ما حدث هو عطل بالماكينات الخاصة بها، وبالتالي لم تعد هناك سيطرة عليها، فيما دخلت القاطرة بجانبها وتم ركنها جانبا دون أي جنوح.

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