الثلاثاء 10 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شباب كفر الشيخ تقيم سلسلة من المعسكرات التدريبية فى درء المخاطر وإدارة الأزمة

المعسكرات
المعسكرات

تنظم مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، سلسلة من المعسكرات التدريبية لدرء المخاطر والكوارث وإدارة الأزمات لعشائر الجوالة بمراكز الشباب ومركز شباب الجرايدة التابع لإدارة شباب بيلا، شارك 20 من أعضاء الجوالة من مراكز شباب "الحوة، خاطر، منشيه الجرايدة".

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المعسكر التدريبي لدرء المخاطر لأعضاء الجوالة بمراكز الشباب، يهدف إلى تدريبهم على مواجهة المخاطر والتخطيط الناجح لمواجهة تداعيات الأزمة التى قد يواجهها أثناء مشاركته كمتطوع، كما يتم تقديم مفهوم الأزمة والكارثة والتفريق بين أنواع الأزمات وكيفية التصدي لها خلال محاضرة نظرية يتبعها تدريب عملى على  التخييم وإقامة المعسكرات فى حالة حدوث الكارثة.

يقدم المعسكر تدريب فرق الجوالة  على استشعار بداية الأزمة واستقراء الأحداث لإمكانية منع حدوثها و إعداد خطة التعامل مع الكارثة حال وقوعها والفرق بين الأزمة والكارثة و المعسكر المقام بمركز شباب الجرايدة، يعد ضمن سلسلة من المعسكرات المتتالية التي ستقام في جميع إدارات الشباب على مستوى المحافظة.

وفي وقت سابق، عقدت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اجتماعاً موسعاً، بشأن تشديد متابعة تنفيذ إجراءات الأمن والسلامة بجميع الهيئات الشبابية والرياضية لحماية المترددين على مراكز الشباب والأندية الرياضية.

شمل جدول أعمال الإجتماع تنفيذ تعليمات وزير الشباب والرياضة بشأن تشكيل لجنة متابعة من المديرية برئاسة مدير الإدارة الاستراتيجية وعضوية مديرى إدارة الأمن من المديرية والإنشاءات الشبابية والرياضية وتكثيف متابعة تنفيذ إجراءات السلامة بملاعب مراكز الشباب والأندية الرياضية والتأكد من إجراء الصيانة الدورية للعوارض بالملاعب و تثبيتها بالأرضية بشكل قوى بكافة الهيئات و سلامة أعمدة الإنارة والتوصيلات الكهربائية الخاصة بالملاعب و صيانة الأجهزة الرياضية داخل الصالات الرياضية والجيم الملحق بأى هيئة تابعة للحفاظ على اللاعبين والمترددين على الملاعب والصالات الرياضية.

كما شدد وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على تواجد المشرف الرياضي أو المدرب المسؤل بالملعب او الصالة الرياضية التى تستقبل اى أعضاء مراكز الشباب والأندية الرياضية مع الالتزام بمواعيد عمل الملاعب بمراكز الشباب وغلقها والتأكد من فصل الكهرباء عن الملعب وإعطاء التمام اليومى بتواجد الحارس الليلى بكافة الملاعب لمنع دخول أى عضو فى غير الأوقات المحددة.

شباب معسكرات كفر الشيخ مخاطر ازمات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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