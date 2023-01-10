بعد إشادة الرئيس السيسي بأدائها.. أول موجز أخبار لمريم حسن على «إكسترا نيوز»

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أول موجز أخبار لمريم حسن إحدى متسابقات برنامج الدوم في موسمه الأول.

وكان الرئيس السيسى قد أشاد أثناء مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بأداء مقدمة الحفل المذيعة مريم حسن والبالغة من العمر 18 عاما، حيث قال لها، "مش هنسي ارحب بيكي وبسنك الصغير ده والموهبة دي".

وأضاف الرئيس السيسي "أنا عايز أقول من خلالك اتكلمنا أنه في مصر كل اللى إحنا بنتمناه، إحنا محتاجين نوصله وفيه مبادرات وآليات لو عاوزين نجيب حد بيلعب كرة قدم هنلاقي، أو موهوب وبيقول شعر عظيم هنلاقي أو بيكتب روايات عظيمة هنلاقي وكل حاجة موجودة في الـ 104 ملايين ومريم مثال لده".

- الموسم الأول من برنامج "الدوم"

والجدير بالذكر أن مريم كانت إحدى متسابقات الموسم الأول من برنامج "الدوم" والذي أنتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبعد أدائها المتميز أثناء مسابقات البرنامج، التحقت بقناة إكسترا نيوز كمتدربة، ومن ثم جاء قرار تعيينها بالشركة المتحدة بعد ثناء الرئيس السيسى على أدائها.