الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بعد إشادة الرئيس السيسي بأدائها.. أول موجز أخبار لمريم حسن على «إكسترا نيوز»

مريم حسن إحدى متسابقات
مريم حسن إحدى متسابقات برنامج الدوم

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أول موجز أخبار لمريم حسن إحدى متسابقات برنامج الدوم في موسمه الأول.

وكان الرئيس السيسى قد أشاد أثناء مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بأداء مقدمة الحفل المذيعة مريم حسن والبالغة من العمر 18 عاما، حيث قال لها، "مش هنسي ارحب بيكي وبسنك الصغير ده والموهبة دي".

وأضاف الرئيس السيسي "أنا عايز أقول من خلالك اتكلمنا أنه في مصر كل اللى إحنا بنتمناه، إحنا محتاجين نوصله وفيه مبادرات وآليات لو عاوزين نجيب حد بيلعب كرة قدم هنلاقي، أو موهوب وبيقول شعر عظيم هنلاقي أو بيكتب روايات عظيمة هنلاقي وكل حاجة موجودة في الـ 104 ملايين ومريم مثال لده".

- الموسم الأول من برنامج "الدوم"

والجدير بالذكر أن مريم كانت إحدى متسابقات الموسم الأول من برنامج "الدوم" والذي أنتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبعد أدائها المتميز أثناء مسابقات البرنامج، التحقت بقناة إكسترا نيوز كمتدربة، ومن ثم جاء قرار تعيينها بالشركة المتحدة بعد ثناء الرئيس السيسى على أدائها.

الرئيس السيسي إشادة موجز مريم حسن الإعلامية الشابة مريم حسن من هي مريم حسن التي أشاد بها الرئيس شاشة إكسترا نيوز اكسترا نيوز

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