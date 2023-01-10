ضبط 873 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بدمياط

أعلن علي الغزاوي وكيل وزارة التموين في محافظة دمياط، عن استمرار جهود مديرية التموين بدمياط بتوفير الأرز للمواطنين بالمحلات العامة والأسواق وشوادر أهلا رمضان بكل من مدينة دمياط وكفر سعد وكفر البطيخ ورأس البر وفارسكور.

و تم الضخ بكمية قدرها 42.4 طن أرز أبيض فاخر درجة اولى للبيع للمستهلك بالسعر الرسمى بحد أقصى 15 جنيه للكيلو فى 3 أيام، فترة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد مع إستمرار جهود تكثيف الرقابة التموينية على كافة السلع الأساسية بالأسواق والمحلات العامة لمحاربة جشع البعض ومكافحة الممارسات الاحتكارية وحجب السلع عن الأسواق والاستغلال.

كما تم ضبط 320 محضرا تموينيا متنوع لمخالفة القوانين والقرارات التموينية لمخالفة البيع بأزيد عن السعر الرسمي لسلعة ( الأرز والسكر والسجائر ) ولعدم الاعلان عن الاسعار فى مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحل ولمخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها وإنتاج خبز بلدى ناقص الوزن ولادارة مخبز طباقى بدون ترخيص.

كما تحرير 553 محضر عدم توريد ضد الممتنعين عن توريد الأرز الشعير إلى الشون والمضارب المعتمدة وتهيب مديرية التموين بالمزارعين سرعة استيفاء معدل التوريد ( طن عن كل فدان ) قبل انتهاء المهلة المحددة في15/1/2023 لعدم التعرض للمحاكمة الجنائية طبقا لقانون حماية المستهلك.

تمكنت حملة من مديرية التموين من ضبط 35 كيلو جرام من مصنعات لحوم منتهية الصلاحية ولا تصلح للاستهلاك الآدمي بأحد المطاعم بمدينة كفر البطيخ .

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد شددت على تكثيف الرقابة التموينية وعمل حملات مشتركة مع الطب البيطرى وإدارة المتابعة بالمحافظة والمراقبة الصحية,