الثلاثاء 10 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس جهاز 15 مايو: ندرس طلبات تظلم المتضررين من السيول بمنطقة الزرايب

محمد خلف الله
محمد خلف الله

أكد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو أن الحهاز بدأ فى تلقي طلبات التظلم لمتضرري السيول للحصول علي وحدة سكنية بزهور مايو فى إطار توجيهات  الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات  المهندس عبدالمطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن بالعمل على سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتسكين المتضررين من سيول عام 2020 بمنطقة الزرايب.                
 

وتفقد “خلف الله” مقر مركز شباب المجاورة ( ٣٤) حيث تقديم طلبات التظلم من المتضررين الذين لم تدرج أسماؤهم ضمن كشوف المستحقين للوحدات البديلة بمنطقة زهور 15 مايو. 

وقال رئيس الجهاز: يتم تلقى طلبات التظلم طبقا لقرارات اللجنة المشكلة من كافة الجهات المعنية والتى تم التنويه عنها من خلال الصفحة الرسمية لجهاز المدينة لمدة أسبوع ينتهى الخميس الموافق ١٢-١-٢٠٢٣.  

وأفاد بأن موعد  تقديم طلبات التظلم يكون بداية من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة مساءا بمركز شباب المجاورة (٣٤) بالمرحلة الثالثة بالمدينة .           

وأوضح بأنه سيتم حصر طلبات التظلم المقدمة من قبل المواطنين بعد الانتهاء من الموعد  المحدد للتقديم وسيتم دراستها من الجهات المنوطة بأعمال تسكين المتضررين، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية للمتقدمين بعد الدراسة والعرض علي السلطه المختصه.

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