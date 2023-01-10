الثلاثاء 10 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مكتبة مصر العامة بسيوة تنظم ندوة عن كيفية الاستفادة من الوقت

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت مكتبة مصر العامة بسيوة ندوة بعنوان  كيفية استثمار الوقت وأهميته حاضر بها عبدربه عبدالرحمن متحدثا عن الوقت وأهميته وسبل استثماره، وفقه الأولويات في حياتنا ، وكيفية تعظيم الاستفادة من الوقت في تطوير حياتنا. 

و شهدت الندوة تفاعلا كبيرا من الحاضرين الذين عبروا عن شكرهم، لتنظيم هذه الفعاليات بمكتبه مصر العامة بسيوة مؤكدين  أنه صرح عظيم تم افتتاحه لتقديم كل ما هو مفيد لأهالي الواحة. 

ويأتي تنظيم الندوة في إطار الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تنظمها المكتبة وتستهدف  الوصول بالمعرفة للجميع  وذلك تحت إشراف محمد عمران جيرى مدير مكتبة مصر العامة بسيوة ، وأسامة المرسي مدير عام مكتبة مصر العامة بمطروح.

 وفي سياق متصل كان استقبل محمد عمران جيرى مدير مكتبة مصر العامة بسيوة ابراهيم عمر باغى مدير محمية سيوة الطبيعية وذلك لبحث سبل التعاون .

وتفقد مدير مكتبة مصر العامة بسيوة ومدير محمية سيوة الطبيعية أقسام المكتبة والخدمات المقدمة، حيث تم بحث سبل التعاون بينهما في إطار التكامل بين كافة الجهات لخدمة المجتمع وزوار الواحة خاصة في فترة الإقبال السياحي للتعريف بواحة سيوة ومقوماتها المتنوعة.

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استثمار الوقت تعظيم الاستفادة مكتبة مصر العامة بسيوة مكتبة مصر العامة سيوة

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