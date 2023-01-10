الثلاثاء 10 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استقبال 3783 مريضا في 53 عيادة مسائية بمستشفيات الإسكندرية

مستشفيات صحة الإسكندرية
مستشفيات صحة الإسكندرية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، عن زيادة عدد العيادات المسائية والتي تم بدء تشغيلها في نوفمبر 2022 إلى 53 عيادة بمستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة.

وقالت الدكتورة ميرفت السيد وكيلة مديرية الشئون الصحية للطب العلاجي، إن عدد العيادات المسائية المتميزة بالمستشفيات التابعة للمديرية بلغ حتى الآن 53 عيادة تخصصية، وتم استقبال 3783 مريض بالعيادات منذ الإعلان عن تشغيلها نهاية نوفمبر الماضى .

وأشارت وكيلة مديرية الشئون الصحية للطب العلاجي، إلى أن العيادات تعمل بتخصصات دقيقة ويقوم بالعمل بها استشاريون واخصائيون بجميع التخصصات، وتصدرت المراكز الأولى لأعلى تردد للمرضى بالعيادات مستشفى رأس التين العام تليها مستشفى أطفال الرمل ثم مستشفى أبى قير العام.

وكانت قد بدأت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية في نوفمبر الماضي تشغيل عيادات مسائية تخصصية فى عدد من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لتكثيف الخدمة الطبية للمواطنين.

وأوضحت الدكتورة اميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن العيادات تقدم خدمة طبية للمواطنين فى تخصصات دقيقة ومتميزة، تحت إشراف الدكتورة ميرفت السيد وكيلة مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية للطب العلاجى.

وانطلقت العيادات المسائية في الإسكندرية بمستشفيات: «الحميات والجهاز الهضمى، مستشفى العامرية العام، صدر المعمورة، مستشفى صلاح العوضى للنساء والأطفال، مستشفى الرمد العام، مستشفى الجمهورية العام ، مستشفى أطفال الأنفوشى، مستشفى دار إسماعيل للولادة، مستشفى برج العرب المركزي، مستشفى أبو قير العام، رأس التين العام، فوزي معاذ، جمال حمادة المركزي».

مديرية الشئون الصحية الإسكندرية 53 عيادة 3783 مريض بالعيادات تخصصات دقيقة

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