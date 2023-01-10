أسعار أعلا ف الدواجن اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023
شهدت أسعار الأعلاف ارتفاع اليوم اليوم الثلاثاء 10 يناير.
وجاءت الأسعار كالتالي:
أسعار الذرة اليوم
وسجلت أسعار الذرة أرجنينى 14200 جنيه للطن.
بينما سجلت أسعار الذرة برازيلى 14200 جنيه للطن.
وسجلت أسعار الذرة أوكرانى 14000 جنيه للطن.
بينما سجلت أسعار إردب الذرة الرفيعة محلى 1300 جنيه للطن.
وقد سجلت أسعار إردب الذرة الشامية 1400 جنيه للطن.
وسجلت أسعار الذرة كورن فلاك "ذرة أرجنينى" 14800جنيه للطن.
أسعار فول الصويا اليوم
بينما سجلت أسعار بذرة الصويا SB مستورد 33000 جنيه للطن.
وقد سجل كسب صويا محلى 44% 30500 جنيه للطن.
بينما سجلت أسعار صويا 46% محلى: 31000 جنيه للطن.
وسجلت أسعار صويا فول فات مستورد "سعر أرضه" 34000 جنيه للطن.
وقد سجلت أسعار صويا فول فات- محلى "سعر أرضة " 29100 جنيه للطن.
بينما سجلت أسعار الصويا هاى فات 43% "مستورد سعر أرضه" 27700 جنيه للطن.
وسجلت أسعار صويا هاى فات 43% "محلي سعر أرضه" 21900 جنيه للطن.
وقد سجلت أسعار كسب عباد +36% 17000 جنيه للطن.
بينما سجل أسعار جيلوتين مستورد 40000 جنيه للطن .
وقد سجلت أسعار جيلوتين محلى 39000 جنيه للطن.
بينما سجلت أسعار الردة بران محلى 8600 جنيه للطن.
وسجل أسعارالنخالة الخشنة 9200 جنيه للطن.
وقد سجل أسعار حمل تبن 400 جنيه للطن.
أسعار البادي اليوم
سجل أسعار طن العلف بادى 23% اليوم 21300 جنيه للطن.
أسعار العلف نامى 21% اليوم 21200 جنيه للطن.
بينما سجل أسعار العلف ناهى 19% اليوم 21000 جنيه للطن.
كما سجل طن العلف بادى نامى بـ20600 جنيه للطن.
وقد سجل أسعار العلف بياض 18% اليوم بـ20000 جنيه للطن.
كما سجل طن العلف بياض 17% بـ17200جنيه للطن.
وسجل سعر طن بياض 16% بـ17100 جنيه للطن.
وبلغ سعر طن علف بياض 14% بـ16700 جنيه.