الثلاثاء 10 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكابتن

محامى الأفريقى التونسى: الزمالك مهدد بإيقاف القيد 3 فترات

سيف الدين الجزيري
سيف الدين الجزيري

قال سليم بولصنام، محامي نادي الأفريقي التونسي، في تصريحات تليفزيونية، إن ملف سيف الدين الجزيري مازال مفتوحًا، والمفأجات واردة وبقوة.

وأضاف بولصنام أن، الزمالك مهدد بإيقاف القيد لمدة 3 فترات، وأن النادي الأفريقي التونسي، سيطالب فيفا بالتحقيق في وثيقة اتحاد الكرة المصري.

وأكد محامي نادي الأفريقي التونسي، أن اتحاد الكرة المصري، أبلغنا بأن الجزيري، انتقل للزمالك في صفقة انتقال حر، وهناك 3 شكاوي مقدمة ضد نادي الزمالك الأولى من اتحاد قردان والأفريقي وحمام الأنف من أجل الحصول على حق رعاية سيف الدين  الجزيري.

وقال بولصنام، أن نادي الزمالك عنده 10 أيام للحصول على حيثيات الحكم وإذا لم يدفع الزمالك المبلغ المطلوب خلال 45 يومًا، سيعاقب بإيقاف القيد لمدة 3 فترات.

وطالب محامي نادي الأفريقي التونسي، الفيفا بالتحقيق في وثيقة اتحاد الكرة بأن الصفقة تمت بانتقال حر.

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