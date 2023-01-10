بذكرى وفاته.. حمدى رزق: وائل الإبراشى حالة استثنائية فى جيله وصعب تقييمه

أحيا الإعلامي حمدي رزق، الذكرى الأولى لرحيل الإعلامي وائل الإبراشي، والذي رحل عن عالمنا متأثرًا بأعراض فيروس كورونا.

وائل الإبراشي كان مدركًا لدوره الوطني

وأضاف وائل الإبراشي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية "الأولى المصرية": "وائل الإبراشي هو جزء من عمري وأبو ضحكة كبيرة وواسعة وكان شاطرًا ومدركًا لدوره الوطني".

وتابع: “الإبراشي، أحب مهنته لدرجة الإدمان وأحب بلده لدرجة لعشق وهو مصري ووطني وجدع وشهم وصاحب صاحبة ويحفظ سطور الوطن، كما أنه من طراز رفيع ومحقق من طراز أول"، مؤكدًا أن الإبراشي ظل متفردًا وعلامة جودة لأنه يفهم دوره وهو حالة استثنائية في جيله وصعب تقييمه لأنه من رجال الوطن العظيم.

وأكمل: "هو ابن عمري من كثرة المعارك التي خضناها معًا والتنافسية الشريفة بيننا، وللمحبة التي كانت تجمع القلوب الخضراء التي لم تعرف حقد أو نفسنة والمنافسة عمن يأخذ غلاف روزاليوسف ومن يبارك للآخر على انجازه".