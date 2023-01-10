الثلاثاء 10 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تقرير الطب الشرعى حول اتهام 4 أشخاص بقتل شاب بالمطرية

مصلحة الطب الشرعي
مصلحة الطب الشرعي

حصلت "الدستور" على تقرير الطب الشرعى حول اتهام 4 أشخاص بقتل شاب بالأسلحة البيضاء؛ بسبب منعه من الدخول إلى محل ألعاب بلاي ستيشن بمنطقة المطرية.

 

وأثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي للمجني عليه الوارد بمذكرة النيابة العامة أن الإصابة المشاهدة والموصوفة بالفخذ الأيمن هي قطعية غائرة حيوية حديثة نتجت من المصادمة بجسم صلب ذو حافة حادة وطرف مدبب وهي جائزة الحدوث من مثل السكين أو المطواة، وإصابة بالساق اليسري قطعية حيوية حديثة نتجت من المصادمة بجسم صلب أو أجسام صلبة ذات حافة حادة أيا كان نوعها وهي بسيطة وسطحية.

 

وأضاف التقرير أن الوفاة تعزى إلى الإصابة القطعية الغائرة بالفخذ الأيمن وما أحدثته من قطع حاد بالاوعية الدموية الرئيسية للفخذ ونزيف دموي والوفاة.

 

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مستشفى المطرية، بتلقيها جثمان شاب مصاب بعدة طعنات، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة لكشف ملابسات الواقعة.

 

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث، عن أن جريمة القتل بدأت بمشادة كلامية بين الضحية والمتهمين، حيث إنهم اعتادوا الذهاب معًا من أجل لعب البلاي ستيشن، وتطورت الأحداث بينهما وحدثت مشاجرة.

 

كما أشارت أيضًا التحريات إلى أن المتهمين أقدموا على طعن المجني عليه بعدة طعنات بسلاح أبيض في داخل محل ألعاب بلاي ستيشن في منطقة المطرية، لتودي بحياته في الحال وسقط جثة هامدة على الأرض في بحر من الدماء، وعلى الفور نجح رجال الأمن  في ضبط المتهمين، وحُرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

تقرير الطب الشرعي 4 أشخاص قتل شاب المطرية بلاي ستيشن

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى مؤتمر التحالف

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

نقيب المأذونين: 120 ألف عقد زواج بعد شائعات الرسوم

مع الإقبال عليها.. تعرف على منافذ مبادرة كلنا واحد بالقاهرة والجيزة

بعد تلاوة القرآن بعزاء نجل جورج وسوف.. أول تعليق للشيخ ياسر الصالح

مراجعة ليلة الامتحان لمادة اللغة لطلاب الصف الأول الثانوى

مع افتتاح منافذ «أهلًا رمضان».. مواطنون: جميع السلع متاحة بأسعار مخفضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

ماذا أخفت إدارة «الأتلييه» عن لجنة «التضامن»؟

ماجد حبته

تحالف يدعم الوطن والمواطن

بسنت حسن

علم فلسطين

منى رجب

مواهب وقدرات خاصة فى الاحتفال باليوم العالمى لأصحاب الهمم

مؤمن المحمدي

خواجة

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

محمد العسيري

حديث عن المسرحية

صور

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

حديقة الحيوان قبل التطوير

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس