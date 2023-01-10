تقرير الطب الشرعى حول اتهام 4 أشخاص بقتل شاب بالمطرية

حصلت "الدستور" على تقرير الطب الشرعى حول اتهام 4 أشخاص بقتل شاب بالأسلحة البيضاء؛ بسبب منعه من الدخول إلى محل ألعاب بلاي ستيشن بمنطقة المطرية.

وأثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي للمجني عليه الوارد بمذكرة النيابة العامة أن الإصابة المشاهدة والموصوفة بالفخذ الأيمن هي قطعية غائرة حيوية حديثة نتجت من المصادمة بجسم صلب ذو حافة حادة وطرف مدبب وهي جائزة الحدوث من مثل السكين أو المطواة، وإصابة بالساق اليسري قطعية حيوية حديثة نتجت من المصادمة بجسم صلب أو أجسام صلبة ذات حافة حادة أيا كان نوعها وهي بسيطة وسطحية.

وأضاف التقرير أن الوفاة تعزى إلى الإصابة القطعية الغائرة بالفخذ الأيمن وما أحدثته من قطع حاد بالاوعية الدموية الرئيسية للفخذ ونزيف دموي والوفاة.

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مستشفى المطرية، بتلقيها جثمان شاب مصاب بعدة طعنات، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة لكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث، عن أن جريمة القتل بدأت بمشادة كلامية بين الضحية والمتهمين، حيث إنهم اعتادوا الذهاب معًا من أجل لعب البلاي ستيشن، وتطورت الأحداث بينهما وحدثت مشاجرة.

كما أشارت أيضًا التحريات إلى أن المتهمين أقدموا على طعن المجني عليه بعدة طعنات بسلاح أبيض في داخل محل ألعاب بلاي ستيشن في منطقة المطرية، لتودي بحياته في الحال وسقط جثة هامدة على الأرض في بحر من الدماء، وعلى الفور نجح رجال الأمن في ضبط المتهمين، وحُرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.