الثلاثاء 10 يناير 2023
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سياسي

كريم السقا: الدولة بذلت جهودا واضحة لإعادة دمج وتأهيل المفرج عنهم بقوائم العفو

كريم السقا
كريم السقا

أكد كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسى، أن الدولة المصرية بذلت جهودا واضحة لإعادة دمج وتأهيل المفرج عنهم بقوائم لجنة العفو الرئاسي، موضحا أن ذلك ظهر من خلال مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة، حيث تقدمهم بشكل مختلف للمجتمع.

جاء ذلك خلال الصالون النقاشي الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن "دمج وتأهيل المفرج عنهم بقوائم لجنة العفو الرئاسي"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.

وقال عضو لجنة العفو الرئاسي: "على سبيل المثال المفرج عنهم بقوائم لجنة العفو الرئاسي ليسوا منبوذين، بل يشاركون في فعاليات مختلفة ومتنوعة، ويعبرون عن رأيهم بوضوح وصراحة، وبعضهم شارك في فعاليات رئاسية".

وأشاد السقا، بالفلسفة الجديدة التي حولت فكرة السجون لمراكز تأهيل وإصلاح، قائلا: "هذا توجه محترم من الدولة المصرية".

أدار الحوار خلال الصالون؛ النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسى، وأسامة بديع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعمر الجندي مهندس إنتاج صناعات غذائية وأحد المفرج عنهم مؤخرا.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم طرحها في الحوار الوطني.

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