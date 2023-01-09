التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى مشاجرة ببولاق الدكرور

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة شاب لقي مصرعه إثر إصابته بطعنة علي يد آخر خلال مشاجرة نشبت بينهم ببولاق الدكرور، بسبب خلافات مالية.

كما صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من ذلك، وطالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل شاب في بولاق الدكرور، بسبب خلافات بينهما، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة.

ورد بلاغ لقسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.