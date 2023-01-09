الإثنين 09 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

طرح البوستر الدعائي لفيلم «مغامرات كوكو»

بوستر
بوستر

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "مغامرات كوكو"، اليوم الإثنين، البوستر الرسمي للعمل، قبل طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة القليلة المقبلة.

وظهر على البوستر جميع ابطال العمل وهم “بيومي فؤاد وشيرين رضا وخالد الصاوي وأوس أوس”، وظهروا يرتدون ملابس الأطباء البيطريين.

ويجسد بيومي فؤاد ضمن أحداث فيلم "مغامرات كوكو" شخصية كامل، وهو دكتور بيطرى شاطر محب للحيوانات.

وتدور أحداث الفيلم كوميدي حول صراع الخير والشر ليس بين البشر، لكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطرى.

فيلم «مغامرات كوكو» بطولة بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، منة فضالي، محمد أسامة "أوس أوس"، نانسي صلاح، عمرو عبدالعزيز، طاهر أبوليلة، إيمان مصطفى، وعدد من ضيوف الشرف منهم حمدى الميرغنى، سيناريو وحوار إيهاب ناصر، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

ويناقش الفيلم قضية الرفق بالحيوان، من خلال صراع الخير والشر، ليس بين البشر ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطري، حيث يمتلك هذا المستشفى دكتور فوزي (خالد الصاوى)، فيما يدخل معه في عداء كوكو الذي يجسد دوره بيومى فؤاد، فيما تظهر شيرين رضا بشخصية طبيبة بيطرية وعالمة.

البوستر الرسمي للعمل البوستر الدعائي البوستر الرسمي أحد مستشفيات أبطال العمل العرض السينمائي

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