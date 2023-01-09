الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

خلال صالون التنسيقية..

مشيرة خطاب: «اتخذنا إجراءات جادة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»

السفيرة مشيرة خطاب
السفيرة مشيرة خطاب

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تأهيل ودمج المفرج عنهم عنصر بالغ الأهمية في محور الحقوق المدنية والسياسية التي تكفلها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك، خلال مشاركتها في الصالون النقاشي لتنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، حول دمج وتأهيل المفرج عنهم بقوائم لجنة العفو الرئاسي، وفي إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطني.

وأوضحت السفيرة مشيرة خطاب، أن المجلس بدأ في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الشق المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، وأضافت: “عقدنا 3 اجتماعات كان آخرها أمس الأحد، وتناول تعزيز المشاركة والديمقراطية”، مُشيرًة إلى أن المجلس اتخذ خطوات جادة لتفعيل محاور الاستراتيجية، أبرزها كان إعداد دليل تدريبي حول حقوق المحرومين من حريتهم، يتناول التأهيل والدمج الذي يبدأ منذ اليوم الأول لتنفيذ العقوبة داخل مؤسسات الرعاية".

ووجهت السفيرة مشيرة خطاب، التحية لوزارة الداخلية على الفلسفة الجديدة التي اتبعتها، قائلة: "الفلسفة الجديدة انتقلت من فكرة السجون لمراكز التأهيل والإصلاح، ورأينا ذلك في وادي النطرون وبدر وغيرها".

وأضافت أن المجلس أعد دليل تدريبي يتعلق بمعاملة المحتجزين بما يعزز شعورهم بالكرامة، مُشيرًة إلى أن هدف الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل مناسبة، هو رفع سقف الحريات".

واختتمت حديثها: "وفقا للفلسفة التي نتحدث عنها يتم قضاء العقوبة بكرامة، بما يعزز إحساسالنزيل بهذا الشعور، ونتعاون مع وزارة الداخلية لتدريب الكوادر على ذلك".

أدار الحوار النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسى، وأسامة بديع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعمر الجندي مهندس إنتاج صناعات غذائية وأحد المفرج عنهم مؤخرا.

السفيرة مشيرة خطاب المجلس القومي لحقوق الإنسان تأهيل وإدماج المفرج عنهم الحقوق المدنية والسياسية

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