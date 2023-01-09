الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة كفر الشيخ تواصل قوافلها الطبية والبيطرية إلى مطوبس ضمن مبادرة «حياة كريمة»

القافلة الطبية
القافلة الطبية

أطلقت جامعة كفرالشيخ، قافلة طبية وبيطرية إلى مركز مطوبس، ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب، وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ووزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، ومديرتي الشئون الصحية والطب البيطري، اليوم الإثنين، وذلك لخدمة لأهالي قرية "بني بكار" والقرى المجاورة التابعة لمركز مطوبس.

وشارك في القافلة الشاملة كليات الطب البشري، والطب البيطري، والتمريض، بإشراف الدكتور إسماعيل القن، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتور مها أبوجازية عميد كلية التمريض.

وأشرف على القافلة ميدانيًا الدكتور شريف فرحات مدرس مساعد بقسم الجراحة بكلية الطب، ومدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، نافع حمادة، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة وفريق العمل بالإدارة الذي ضم حازم عياد، وأحمد عبدالله، ومحمد صلاح، ومشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفرالشيخ بقيادة مدير الإدارة الدكتور صفوة شلبي.

وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي، أن هذه القوافل تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية البشرية والبيطرية والزراعية والإرشادية والتوعية في مختلف المجالات المجانية للمواطنين، وتأكيدا لدور الجامعة المجتمعي والإيجابي لأهالي القرى الواقعة في نطاقها، حيث تهدف الجامعة إلى النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية والفكرية، وتوفير خدمة طبية متميزة لغير القادرين، ينفذها أساتذة متخصصين من مختلف الكليات لتحقيق الاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة.

وأضاف د. «دسوقي»، أنه جرى الكشف المجاني على جميع المرضى وعددهم 1946 مواطنين، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن القافلة الشاملة ضمن حياة كريمة، تهتم بشكل فعال بتنمية الوعي الصحي بإشراف أساتذة متخصصين من كليات «الطب، التمريض، والطب البيطري»، من خلال تخصصات الباطنة، العيون والرمد، الأنف والأذن والحنجرة، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، النفسية والعصبية، الأطفال والجراحة العامة، جراحة عظام، جراحة المسالك البولية، جراحة المخ والأعصاب والأمراض الصدرية، بالإضافة إلى تخصصات أخرى.

وذكر «دسوقي» أن القافلة تضمنت أيضًا عيادة خاصة من كلية التمريض لقياس نسبة السكر في الدم والوزن والطول وقياس ضغط الدم وتقديم إرشادات للسيدات والأطفال في العناية الشخصية والتغذية السليمة مع تقديم التوعية الخاصة للوقاية من مرض السكري والضغط وكيفية العناية بالقدم السكري وأنيميا الأطفال وإرشادات للسيدات عن الصحة الإنجابية والأطفال في التغذية السليمة للوقاية من سوء التغذية.

وقال رئيس الجامعة، إن القافلة البيطرية بإشراف الدكتور محمود موسى، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتور أمين عبدالهادي طاحون، مساعد الأمراض المعدية، والدكتور عاطف عريبي أستاذ مساعد طب الحيوان، تمكنت من علاج 842 حالة بقرية "بني بكار"، وصرفت الأدوية البيطرية اللازمة للمزارعين مجانًا، بالإضافة إلى توعية المزارعين ومربي الماشية بالعديد من الإرشادات البيطرية السليمة، مؤكداً أن هذه القافلة ضمن القوافل التي تشهدها قرى المحافظة لتقديم الخدمات البيطرية للمزارعين وعلاج الماشية والطيور.

جامعة كفر الشيخ مطوبس حياة كريمه قافلة طبية السيسي

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وائل لطفي

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