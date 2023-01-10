ننشر مراجعة مادة اللغة العربية، لطلاب الصف الأول الثانوي العام، استعدادا لاختبارات الفصل الدراسي الأول، المقرر انطلاقها يوم 14 يناير الجاري، على أن تنتهي يوم 26 من نفس هذا الشهر.

وللحصول على مراجعة مادة اللغة العربية الترم الأول لطلاب الصف الأول الثانوي، مشاهدة الصور المرفقة.

كانت قد وجهت الإدارات التعليمية، على جميع المدارس التابعة لها، بالتنبيه مجددا على طلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية بتجنب بعض المحظورات أثناء أداء اختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 2022-2023، وهي:

- الالتزام بمواعيد الحضور المحددة في الامتحانات.

- مسموح للطلاب بالدخول خلال الربع الساعة الأولى من اللجنة.

- غير مسموح للطلاب بدخول اللجان بالمذكرات أو الكتب سواء المدرسية أو الخارجية.

- حظر دخول اللجان بهواتف المحمول.

- التزام الطلاب بالزي المدرسي، وعدم حضور الطلاب بملابس مخالفه لزي المدرسة.

- التزام الطلاب بالمواعيد وعدم الخروج من اللجنة إلا بعد انتهاء الزمن المحدد للامتحان.

- عدم خروج طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام من اللجنة بورقة المفاهيم الخاصة بامتحان المادة.

وننشر بعض التعليمات لضبط جهاز التابلت، ولتجنب حدوث معوقات تعرقل من اداء الاختبار.

وجاءت التعليمات كالآتي:

١- يجب شحن التابلت 100%.

٢- يجب غلق التابلت من المنزل ثم يتم فتحه داخل اللجنة، وهذا يرجع إلى أن التابلت يتصل بشبكة اللجنة نفسها وليس بلجنة جانبها ويعمل الإنترنت بشكل جيد.

٣- بعد تشغيل التابلت، لابد من التأكد أنه متصل بشبكة المدرسة "school" فى كل مره نغلق التابلت أو نقوم بتشغيله.

٤- حذف السجل من "جوجل كروم" قبل فتح منصة "سويفت اسيس" حتى تتفادى من إغلاق الامتحان.

٥- ممنوع الخروج من منصة الامتحان بما أن الاختبار مفتوح على الأسئلة، لأن الخروج من منصة الامتحان يتسبب في حدوث مشكلة، لم يستطيع حلها إلا مسؤول المنصة بالمدرسة.

٦- إحضار قلم التابلت أثناء الامتحان.

٧- التأكد من تفعيل منصة الامتحان من الإعدادات.

٨- ممنوع فتح الكتب على التابلت أو أى برامج لأن المنصة ستغلق على الامتحان ولن تفتح إلا من خلال مسؤول المنصة.

٩- بعد الانتهاء من الامتحان يجب الضغط على إنهاء حتى يتم ارسال الامتحان بنجاح.

مراجعة ليلة الامتحان لمادة اللغة لطلاب الصف الأول الثانوى

مراجعة ليلة الامتحان لمادة اللغة لطلاب الصف الأول الثانوى

مراجعة ليلة الامتحان لمادة اللغة لطلاب الصف الأول الثانوى

مراجعة ليلة الامتحان لمادة اللغة لطلاب الصف الأول الثانوى

مراجعة ليلة الامتحان لمادة اللغة لطلاب الصف الأول الثانوى

مراجعة ليلة الامتحان لمادة اللغة لطلاب الصف الأول الثانوى

مراجعة ليلة الامتحان لمادة اللغة لطلاب الصف الأول الثانوى

مراجعة ليلة الامتحان لمادة اللغة لطلاب الصف الأول الثانوى

مراجعة ليلة الامتحان لمادة اللغة لطلاب الصف الأول الثانوى