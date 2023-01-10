مع الإقبال عليها.. تعرف على منافذ مبادرة كلنا واحد بالقاهرة والجيزة

تعتبر منافذ بيع كلنا واحد ملجأ المصريين بمختلف الفئات منذ أن بدأ انطلاقها بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزاد الإقبال عليها خلال الأشهر الماضية لما تمر به البلاد والعالم من أزمات اقتصادية.

وبالتزامن مع إقبال الكثير على منافذ كلنا واحد، نقدم لكم من خلال هذه السطور منافذ محافظة القاهرة والجيزة لمبادرة كلنا واحد:

أماكن فروع مبادرة كلنا واحد بمحافظة القاهرة:

- فرع بشارع مصطفى النحاس مدينة نصر.

- فرع 67 طريق مصر حلوان الزراعي المعادي.

- فرع ب53 شارع المنيل.

- زهراء المعادي بالشطر الـ13 بجوار مدرسة البشائر الدولية.

- باب الشعرية 208 شارع بورسعيد.

-23 شارع حسن حسني بجوار محطة حدائق حلوان.

- 13 شارع ذاكر حسين مدينة نصر.

- المعادي شارع 105 بجوار عمر أفندي.

- مدينة نصر، 9 شارع جمال سليم بالقرب من نادي الأهلي حي السفارات.

- يتمكن المواطنون من الاستفادة من منافذ كلنا واحد المخصصة في أغلب فروع المحال التجارية المختلفة، وهي "خير زمان– أولاد رجب- عبدالله العثيم – كارفور – العابد – المحلاوي – أوسكار– خير بلدنا – راية ماركت - أسواق فتح الله – الفرجانى – هايبر الشرقية – إسبنس – كازيون – الشرق - أكسبشن – هايبر بلس – مول القاهرة– هايبر وان.

مبادرة كلنا واحد بمحافظة الجيزة

- يتمكن المواطنون من الاستفادة من منافذ كلنا واحد المخصصة في أغلب فروع المحال التجارية المختلفة، حيث يوجد بها منتجات لمبادرة كلنا واحد: سلسلة المحلاوي- سلسلة مول القاهرة- کارفور- سلسلة العابد- الفيومي- اوسکار- مكتبات برناسوس- راية ماركت- أسواق فتح الله- الفرجاني- هايبر وان- مؤسسة الأزهري للتجارة- هايبر الشرقية- اسبنيس- أسواق عبدالله العثيم- خير بلدنا- اکیشین- هايبر الشرق- هايبر بلس- مكتبات ألوان- اللولو للأسواق التجارية- مكتبات سمير وعلى- الجيزاوي ماركت- سنتر الصياد (الإسكندرية)- النساجون الشرقيون- الفار للتجار- بندة العالمية- خیر زمان- هايبر القدس- هايبر نجمه هليوبوس- مؤمن وبشار- الفا ماركت- جملة ماركت.

- ميدان الطوابق: وهي قطعة أرض فضاء متواجدة في جوار محطة الغاز، شارع فيصل، الهرم الجيزة.

- شارع التحرير: ومخصص في قطعة أرض فضاء موجودة بتقاطع شارع التحرير مع شارع الدقي الجيزة.