بعد إصابة الفنان عمرو محمد به.. معلومات لا تعرفها عن مرض التصلب المتعدد

تصدر الفنان عمرو محمد محركات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بعدما أعلن عن مرضه الشديد الذي عاني منه لسنوات طويلة مضت، حيث أصيب بمرض التصلب المتعدد، وهو ما كان سببًا في ابتعاده عن عالم الفن منذ عام 2006.

عمرو شارك فيها حوالي أكثر من 70 عمل نجح في تقمص الشخصية بطريقة محترفة جعلت منه نجما بارزا بالرغم من صغر سنه.

التصلب المتعدد (MS) هو مرض من المحتمل أن يُعيق الدماغ والحبل النخاعي (الجهاز العصبي المركزي)، ويهاجم الجهاز المناعي غمد الحماية (المايلين) الذي يغطي ألياف الأعصاب، ويسبب مشاكل في الاتصال بين الدماغ وبقية الجسم.

قد تختلف علامات وأعراض التصلب المتعدد اختلافًا كبيرًا من شخص لآخر وخلال مسار المرض وفقًا لمكان الألياف العصبية المصابة. غالبًا ما تؤثر الأعراض على الحركة، مثل:

تنميل أو ضعف في أحد الأطراف أو أكثر يحدث عادةً على جانب واحد من جسمك في المرة الواحدة، أو الساقين وجذع الجسم

أحاسيس مشابهة للصدمة الكهربائية التي تصاحبها حركات معينة في الرقبة، وخصوصًا انحناء الرقبة للأمام (علامة ليرميت)

الرُعاش أو انعدام التنسيق أو المشية غير المتزنة

تُعد مشكلات الرؤية شائعة أيضًا، ويشمل ذلك:

فقدانًا جزئيًّا أو كليًّا للرؤية، عادةً في عين واحدة في المرة الواحدة، وغالبًا يصاحبه شعور بالألم أثناء حركة العين

رؤية مزدوجة لمدة طويلة

رؤية ضبابية

قد تشمل أعراض التصلب المتعدد أيضًا ما يلي:

تداخُل الكلام

الإرهاق

الدوخة

وخزًا أو ألمًا في أجزاء من الجسم

مشكلات في الوظيفة الجنسية ووظائف الأمعاء والمثانة

الفنان عمرو محمد

وكان ظهر الفنان عمرو محمد باكيا أمام شاشات التلفاز بسبب المعاناة الصعبة التي يعيشها بشكل حالي مع هذا المرض الذي أبعده عن الساحة الفنية، كما أنه ناشد زملائه في الوسط الفني بالوقوف بجانبه بعدما أصبح يشعر بالوحدة بعدما أصيب بهذا المرض الذي أصيب به وكان سبب رئيسيًا في البعد عن الساحة الفنية وعمله الذي أحبه لسنوات طويلة.