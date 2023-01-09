الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رقية الهلالي: التحالف الوطني أحدث نقلة نوعية في مفهوم العمل الأهلي

النائبة رقية الهلالي
النائبة رقية الهلالي

أشادت النائبة المهندسة رقية الهلالي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأمين المساعد لحزب حماة الوطن بسوهاج، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، في المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مؤكدة أن إطلاق الرئيس السيسي 2022 عامًا للمجتمع المدني، كان نابعًا من رؤيته المستقبلية لأهمية دور منظمات المجتمع المدني في البناء والتنمية.

وتابعت “الهلالي”، في تصريحات لها: “التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ركناً مهماً في عملية التنمية بالدولة، وداعماً لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، يتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاث من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والانشطة الخدمية لصالح المواطنين بأنحاء الجمهورية، حيث تمتلك مؤسسات المجتمع المدني كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالاضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها في مختلف المحاور”.

وأضافت: “التحالف الوطني أحدث نقلة نوعية في مفهوم العمل الأهلي والتنموي”، لافتة الي أن مؤسسات المجتمع المدني تحقق دورًا لا تستطيع الحكومة أن تقوم به وحدها، فهناك نحو 50 ألف جمعية والكثير منها تحت مظلة التحالف، وجميعها حريصة علي تقديم مساعدات أكبر للمجتمع على كافة المستويات سواء التنموية او الخدمية او الاقتصادية والصحية  جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الحكومية في جميع المجالات.

واعربت النائبة رقية الهلالي، عن تقديرها للنشاط الاجتماعي الخاص بالتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والذي يضم أبرز مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي الرائدة صاحبة الجهود المعروفة والتجارب الناجحة في مساعدة محدودي الداخل على امتداد محافظات الجمهورية وخاصة بصعيد مصر.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الإثنين، المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث انطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى 13 مارس 2022، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي.

التحالف الوطني للعمل الأهلي الحماية الاجتماعية الرئيس عبد الفتاح السيس المؤتمر الأول للتحالف الوطني المجتمع المدنى النائبة المهندسة رقية الهلالي حزب حماة الوطن بسوهاج عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى مؤتمر التحالف

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