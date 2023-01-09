الإثنين 09 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

شيريهان شوكت تكشف تفاصيل مُشاركتها في «حظك اليوم»

شيريهان
شيريهان

أعربت الفنانة شيريهان شوكت، عن سعادتها بالاشتراك في العمل السينمائي "حظك اليوم"، والذي عرض مؤخرًا بدور العرض السينمائي ومن المقرر عرضه قريبًا عبر أحد المنصات الشهيرة.

وقالت شيريهان في تصريحات لها، إنها قدمت أغنية "الزعبوط"، وهي احد الأغاني الدعائية للعمل، والتي اعتمدت خلالها على الحديث حول قصة الفيلم بشكل كوميدي، لافتة إلى أنه من المقرر عرض العمل عبر أحد المنصات الإلكترونية الشهيرة خلال يناير الجاري، ويعرض بعدها عبر أحد القنوات المشفرة.

وتدور أحداث فيلم "حظك اليوم" حول 4 أصدقاء يتورطون فى مهمة لسرقة إحدى التحف النادرة مع عصابة لكنهم يمرون بالعديد من الأحداث الطريفة والكوميدية، ويحاولون استغلال الأمر لصالحهم، حتى تنكشف الكثير من الحقائق.

وضم العمل العديد من الفنانين، منهم: كريم قاسم، هدى المفتي، طه دسوقي، محمد المولى، فاتن واصل، مروان يونس، وهو من تأليف أحمد البيلي، وإخراج أسامة عرابي.

العم العمل الف الفن العرض العديد من الفنانين العر العرض السينمائي الع العد

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى مؤتمر التحالف

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

مع افتتاح منافذ «أهلًا رمضان».. مواطنون: جميع السلع متاحة بأسعار مخفضة

«الدستور» تكشف تفاصيل الجلسة العاصفة بين كلاتنبرج ومسئولى اتحاد الكرة بسبب التحكيم

جورج وسوف يطلب تلاوة القرآن الكريم فى عزاء نجله (فيديو)

وزير الاتصالات يدعو الشركات الهندية للاستثمار فى القطاع المصرى

شيريهان شوكت تكشف تفاصيل مُشاركتها في «حظك اليوم»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

ماذا أخفت إدارة «الأتلييه» عن لجنة «التضامن»؟

ماجد حبته

تحالف يدعم الوطن والمواطن

بسنت حسن

علم فلسطين

منى رجب

مواهب وقدرات خاصة فى الاحتفال باليوم العالمى لأصحاب الهمم

مؤمن المحمدي

خواجة

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

محمد العسيري

حديث عن المسرحية

صور

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

حديقة الحيوان قبل التطوير

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس