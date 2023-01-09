شيريهان شوكت تكشف تفاصيل مُشاركتها في «حظك اليوم»

أعربت الفنانة شيريهان شوكت، عن سعادتها بالاشتراك في العمل السينمائي "حظك اليوم"، والذي عرض مؤخرًا بدور العرض السينمائي ومن المقرر عرضه قريبًا عبر أحد المنصات الشهيرة.

وقالت شيريهان في تصريحات لها، إنها قدمت أغنية "الزعبوط"، وهي احد الأغاني الدعائية للعمل، والتي اعتمدت خلالها على الحديث حول قصة الفيلم بشكل كوميدي، لافتة إلى أنه من المقرر عرض العمل عبر أحد المنصات الإلكترونية الشهيرة خلال يناير الجاري، ويعرض بعدها عبر أحد القنوات المشفرة.

وتدور أحداث فيلم "حظك اليوم" حول 4 أصدقاء يتورطون فى مهمة لسرقة إحدى التحف النادرة مع عصابة لكنهم يمرون بالعديد من الأحداث الطريفة والكوميدية، ويحاولون استغلال الأمر لصالحهم، حتى تنكشف الكثير من الحقائق.

وضم العمل العديد من الفنانين، منهم: كريم قاسم، هدى المفتي، طه دسوقي، محمد المولى، فاتن واصل، مروان يونس، وهو من تأليف أحمد البيلي، وإخراج أسامة عرابي.