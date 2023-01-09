الإثنين 09 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس صاحب كافيه 4 أيام بعد تعديه على أعضاء حملة حماية المستهلك ببنى سويف

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

حرر أعضاء جهاز حماية المستهلك فرع بني سويف، وإدارة حماية المستهلك بمديرية التموين، محضراً بمركز شرطة بني سويف ضد صاحب كافيه بقرية باروط التابعة لدائرة المركز بعد قيامه بالتعدي علي الحملة، ومنعهم من أداء عملهم أثناء قيامهم بشن حملات للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين وضبط المخالفين.

وفوجئت الحملة أثناء التفتيش داخل الكافيه لصاحبه ويدعى "ع.ش.ع" 33 سنة، حيث وجدت الحملة أسطوانة غاز تزن 12 كيلو ونصف والمخصصة للاستخدام المنزلي، بالإضافة إلي عدد من الأسطوانات الأخري بالمخالفة للقوانين والقرارات التموينية وأثناء مواجهة الحملة لصاحب الكافيه قام بالتعدي بالسب والقذف على أعضاء الحملة ومنع خروجهم من الكافيه.

وأكد أعضاء الحملة في المحضر، أن صاحب الكافيه قام بإثارة المارة في الشارع على أعضاء الحملة، وقام بسرقة أحراز كانت موجودة داخل إحدي سيارات الحملة، وقام بإلقائها بالشارع وكانت عبارة عن لحوم متحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة والمضبوطة بإحدي الثلاجات أثناء مرور الحملة، وقيامه بالاشتباك مع أعضاء الحملة لعدم انتشال اللحوم التي قام بإلقائها بالشارع.

تم تحرير محضر رقم 624 جنح مركز بنى سويف، وضمه إلى رقم  546 جنايات مركز بنى سويف لسنة 2023 والتي أمرت بضبط المتهم وحبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيق.

جهاز حماية المستهلك صاحب كافيه بني سويف أسطوانة غاز النيابة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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