أشرف عطية: نتطلع لإعادة إحياء مشروع حديد أسوان

إعادة إحياء مشروع حديد أسوان، بجانب إقامة مجمعات لصناعات الكوارتز والفوسفات، بالإضافة إلى مدينة لتصنيع الجرانيت والرخام من أجل توفير الآلاف من فرص العمل للشباب الأسوانى.. كان هو محور اجتماع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بوفد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة.

وذلك بحضور أعضاء المجلس بالمحافظة، وأيضاً المهندس عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للكيماويات، ومسئولى المحافظة وذلك على هامش زيارة اللجنة للمحافظة للوقوف على ما يتم من مشروعات قومية، واستعراض الفرص الاستثمارية والصناعية، وعرض تحديات الصناعة فى عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.

وخلال العرض التقديمى بعنوان "الاستثمار الصناعى فى أسوان.. الآفاق والحلول" للدكتور حسن الشقطى المستشار الاقتصادي للمحافظة، والذى تضمن خريطة للفرص الاستثمارية الواعدة، والتى منها إنشاء أكبر منطقة لوجستية بكركر على مساحة 600 فدان تشمل مجمعا للصناعات الغذائية بمساحة 40 فدانا، وكذا موقف دولى لشاحنات نقل الصادرات إلى دولة السودان، والأسواق الإفريقية على مساحة 168 فدانا، علاوة على قرية للبضائع وموتيلات وخدمات تجارية وبنكية وسياحية.

كما تم عرض إقامة مجمع للصناعات الفوسفاتية بنجع هلال بالسباعية بمساحة 5115 فدانا، وآخر لصناعات الجرانيت والرخام.

وقد أكد محافظ أسوان أهمية زيارة لجنة الصناعة بمجلس النواب لطرح الطموحات والتحديات التى تواجه الاستثمار الصناعى فى ظل تمتع المحافظة بالعديد من المقومات الاقتصادية والمزايا التنافسية بامتلاكها احتياطيات هائلة من الثروات التعدينية والمحجرية، بجانب تقديم العديد من التسهيلات والحوافز الاستثمارية للمستثمر الجاد تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ودعمه المستمر لملف الاستثمار.

وطالب اللجنة بمساندة المحافظة، وتطلعاتها فى تجاوز العديد من التحديات من أبرزها تعدد جهات الولاية، بجانب استقطاب المطورين الصناعيين للمشروعات المدرجة، وأيضاً ترفيق المناطق الصناعية.

فيما أعرب أعضاء اللجنة عن تبنيهم كل ما تم طرحه من رؤى وأفكار لتحويلها إلى واقع فعلى بما يتناسب مع الإمكانات الاقتصادية والثروات التى تتمتع بها أسوان، وخاصة فى ظل التجربة الرائدة لها والتي تعتبر نموذجا في التنمية والاستثمار.