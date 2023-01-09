الإثنين 09 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطل بحوزته 20 طربة حشيش بأبوالنمرس

ارشيفية
ارشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة القبض على عاطل بحوزته 20 طربة من مخدر الحشيش بأبوالنمرس، تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا يفيد قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بأبوالنمرس.

وبالتحرى تبين أنه عاطل له معلومات جنائية مسجلة مقيم بدائرة مركز أبوالنمرس يتاجر في المواد المخدرات، مُتخذا دائرة المركز وكرا لمزاولة أعماله الإجرامية.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبطه وعثر بحوزته 20 طربة حشيش ومبالغ مالية من متحصلات البيع والشراء وهاتف محمول.

بمواجهته اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة المضبوطة، وعليه تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

الأجهزة الأمنية الجيزة عاطل 20 طربه الحشيش

رئيس التحرير

وائل لطفي

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