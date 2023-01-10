سعر الدولار اليوم فى مصر الثلاثاء 10 يناير 2023 فى البنوك المصرية

يحصد سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 10 يناير 2023 نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث جوجل حيث يرغب الكثيرين من المصريين في متابعة لوحة التداول والتعاملات المالية في البنوك المصرية لمعرفة قيمة تحريك سعر الصرف وذلك عقب القفزة الجنوبية في الأسعار في الأسواق المصرية.



سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 2023 في البنوك المصرية تحديث يومي

يسعى قطاع عريض من المواطنين حاليا في متابعة سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 10 يناير 2023 وذلك في ظل موجة اضطرت الأسعار في الأسواق المصرية وإليكم أسعار الصرف في البنوك:-

سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 27.01 جنيه للشراء و 27.11 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

وصل الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 27.4 جنيه للشراء و27.45 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار في بنك مصر نحو 27.4 جنيه للشراء و27.45 جنيه للبيع.



قدر البنك التجاري الدولي الدولار بنحو 27.45 جنيه للشراء و27.55 جنيه للبيع.

وصل سعر العملة الأمريكية في البنك المصري الخليجي إلى 27.5 جنيه للشراء و27.6 جنيه للبيع.



بلغت قيمة العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 27.5 جنيه للشراء و27.6 جنيه للبيع.

سجل الدولار الأمريكي في بنك كريدي أجريكول نحو 27.5 جنيه للشراء و27.6 جنيه للبيع.

قدر بنك قناة السويس الدولار الأمريكي بنحو 27.15 جنيه للشراء و27.25 جنيه للبيع.



سجل الدولار في بنك الاستثمار العربي نحو 27.56 جنيه للشراء و27.6 جنيه للبيع.



في بنك التنمية الصناعية وصل الدولار إلى 27.15 جنيه للشراء و27.25 جنيه للبيع.



في بنك البركة وصل الدولار إلى 27.5 جنيه للشراء و27.6 جنيه للبيع.



في البنك الأهلي الكويتي وصل الدولار إلى 27.5 جنيه للشراء و27.6 جنيه للبيع.



في البنك العقاري المصري قدر الدولار بنحو 27.55 جنيه للشراء و27.65 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد سجل الدولار نحو 27.5 جنيه للشراء و27.6 جنيه للبيع.



في بنك المشرق وصل الدولار إلى 27.35 جنيه للشراء و27.45 جنيه للبيع.

اقرأ المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية