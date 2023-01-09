«الأرفف عمرانة».. «الدستور» يرصد أسعار السلع الغذائية في الأسواق بالإسكندرية

شهدت أسواق المحال التجارية في محافظة الإسكندرية، توافر السلع التموينية والغذائية في المحافظة، بما يكفي احتياجات المواطن المصري.

وترصد “الدستور” توافر السلع الغذائية والتموينية على أرفف المحال التجارية والبقالة لتكون في متناول المواطنين.

وجاءت أسعار السلع التموينية للكيلو، ليتراوح سعر الأرز من ١٨ إلى ١٩ جنيها، وسعر المكرونة ١٢ جنيها، وسعر السكر المعبأ يتراوح من ١١ إلى ١٥ جنيها.

أما أسعار المواد الدهنية فتراوح سعر الزيت الخليط وزن 700 مللي من 30 جنيها حتى 45 جنيها، وتبدأ وزن السمن الصناعي وزن 700 جرام من 40 جنيها، وسعر زجاجة زيت الزيتون بدءا من 60 جنيها حتى 200 جنيه وذلك بحسب الجودة والتعبئة.

وسعر الكيلو للطحين المعبأ يبلغ ١٢ جنيها، وعبوة الشاي الصغيرة وزن 40 جرام بسعر 5 جنيهات، والكبيرة 250 جراما تصل إلى 40 جنيها، وسعر القهوة عبوة 200 جرام تبدأ من 20 جنيها، أما سعر النسكافيه والقهوة سريعة الذوبان عبوة 250 جراما تبدأ من 26 جنيها، وتتراوح أسعار علب التونة المعبأة قطع أو مفتتة بدءا من 14 جنيها حتى 33 جنيها.

أما أسعار البيض فبلغ سعر الـ10 بيضات 30 جنيها بمعدل 3 جنيهات للواحدة، وسعر كيلو اللبن البقري الغير معبأ 20 جنيها، و11 جنيها لنصف الكيلو المعبأ، وأسعار الطحينة لوزن 120 جراما بدءا من 14 جنيها حتى وزن 480 جراما بسعر 44 جنيها.

وعن أسعار الخضروات، فتوفرت المنتجات الغذائية في الأسواق للمواطن المصري ليتراوح سعر الكيلو للطماطم من 4 إلى 8 جنيهات، وكيلو البطاطس من 9 إلى 11 جنيها، وسعر كيلو البصل بمتوسط 10 جنيهات.

وسعر الكيلو للجزر بمتوسط 10 جنيهات، وسعر كيلو الفاصوليا الخضراء يصل إلى 20 جنيها، وسعر كيلو الكوسة بدءا من 9 إلى 12 جنيها، وسعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات، وسعر الفلفل الألوان بمتوسط 25 جنيها، وسعر البازلاء 15 جنيها للكيلو الواحد.

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