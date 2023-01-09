الإثنين 09 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«الأرفف عمرانة».. «الدستور» يرصد أسعار السلع الغذائية في الأسواق بالإسكندرية

اسواق الاسكندرية
اسواق الاسكندرية

شهدت أسواق المحال التجارية في محافظة الإسكندرية، توافر السلع التموينية والغذائية في المحافظة، بما يكفي احتياجات المواطن المصري.

وترصد “الدستور” توافر السلع الغذائية والتموينية على أرفف المحال التجارية والبقالة لتكون في متناول المواطنين.

وجاءت أسعار السلع التموينية للكيلو، ليتراوح سعر الأرز من ١٨ إلى ١٩ جنيها، وسعر المكرونة ١٢ جنيها، وسعر السكر المعبأ يتراوح من ١١ إلى ١٥ جنيها.

أما أسعار المواد الدهنية فتراوح سعر الزيت الخليط وزن 700 مللي من 30 جنيها حتى 45 جنيها، وتبدأ وزن السمن الصناعي وزن 700 جرام من 40 جنيها، وسعر زجاجة زيت الزيتون بدءا من 60 جنيها حتى 200 جنيه وذلك بحسب الجودة والتعبئة.

وسعر الكيلو للطحين المعبأ يبلغ ١٢ جنيها، وعبوة الشاي الصغيرة وزن 40 جرام بسعر 5 جنيهات، والكبيرة 250 جراما تصل إلى 40 جنيها، وسعر القهوة عبوة 200 جرام تبدأ من 20 جنيها، أما سعر النسكافيه والقهوة سريعة الذوبان عبوة 250 جراما تبدأ من 26 جنيها، وتتراوح أسعار علب التونة المعبأة قطع أو مفتتة بدءا من 14 جنيها حتى 33 جنيها.

أما أسعار البيض فبلغ سعر الـ10 بيضات 30 جنيها بمعدل 3 جنيهات للواحدة، وسعر كيلو اللبن البقري الغير معبأ 20 جنيها، و11 جنيها لنصف الكيلو المعبأ، وأسعار الطحينة لوزن 120 جراما بدءا من 14 جنيها حتى وزن 480 جراما بسعر 44 جنيها.

وعن أسعار الخضروات، فتوفرت المنتجات الغذائية في الأسواق للمواطن المصري ليتراوح سعر الكيلو للطماطم من 4 إلى 8 جنيهات، وكيلو البطاطس من 9 إلى 11 جنيها، وسعر كيلو البصل بمتوسط 10 جنيهات.

وسعر الكيلو للجزر بمتوسط 10 جنيهات، وسعر كيلو الفاصوليا الخضراء يصل إلى 20 جنيها، وسعر كيلو الكوسة بدءا من 9 إلى 12 جنيها، وسعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات، وسعر الفلفل الألوان بمتوسط 25 جنيها، وسعر البازلاء 15 جنيها للكيلو الواحد.

IMG_20230109_134612
IMG_20230109_134612
IMG_20230109_134344
IMG_20230109_134344
IMG_20230109_134334
IMG_20230109_134334
IMG_20230109_134323
IMG_20230109_134323
IMG_20230109_134245
IMG_20230109_134245
IMG_20230109_134007
IMG_20230109_134007
IMG_20230109_133926
IMG_20230109_133926
توفر السلع السلع التموينية السلع الغذائية أسواق الإسكندرية وزارة التموين

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

الشركة المتحدة تعلن تعيين مريم حسن مذيعة مؤتمر التحالف

30 يناير.. الحكم على المأذون ياسر القرشي بتهمة نشر شائعات وأخبار كاذبة

وزير الخارجية: مصر تتطلع لمواصلة التعاون مع القوة متعددة الجنسيات

بتهمة النصب.. تجديد حبس البلوجر هدير عاطف وطليقها 15 يوما

العربية لضمان الاستثمار: رصيد الحساب الجارى للدول العربية سجل فائضًا خلال 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

محمد العسيري

حديث عن المسرحية

ماجد حبته

100 مليون شجرة

لواء.حمدى البطران

ذات يناير (١)

جمال-أسعد

المحافظ.. وزيارة العيد

لواء. محسن الفحام

أجراس الطمأنينة والتسامح

حسين دعسة

«بن غفير».. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى

صور

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

حديقة الحيوان قبل التطوير

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس