الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قتلوا المأذون ومثلوا بجثته.. المؤبد لـ3 متهمين في الفيوم

جثة
جثة

أصدرت محكمة جنايات الفيوم، اليوم، حكما يقضي  بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لإدانتهم بقتل مؤذن بالأوقاف، والتمثيل بجثته أمام زوجته، أخذًا بالثأر،  كما قضت المحكمة ببراءة 7 متهمين آخرين في القضية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أدهم إبراهيم أبو ذكري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، ومحمد عبد التواب العناني، وعمرو أبو الأسرار، وعمرو محمد سالم، ووكيل نيابة إسلام خالد، وأمانة سر ناصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني

 

تعود تفاصيل الواقعة إلى 15 سبتمبر 2021، حيث ووجهت للمتهمين جناية قتل المجني عليه سيد معوض محمد نصر، مؤذن بالأوقاف، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بدائرة مركز شرطة إطسا، فبيتوا النية وتفكروا بروية وعقدوا العزم المحقق على إزهاق روحه بدافع الانتقام والثأر، وأعدوا مخططًا ، بعدما قلبوا الأمور على وجهها، مستخدمين أسلحة بيضاء "ساطور" وسلاح ناري "مسدس".

 

وضمت قائمة المتهمين كلا من محمد.ع.ع.ع، 31 سنة "هارب"، وأبو سيف.أ.أ.إ، 33 سنة "محبوس"، وراضي.ع.أ، 41 سنة "هارب"، وعيد.أ.أ.إ، 40 سنة، ومحمد.ع.أ.إ، 49 سنة، ومحمد.أ.س.ع، 31 سنة، ورمضان.ج.ص.ع 41 سنة، وهاشم.ع.ع.ش، 64 سنة، وعبدالوهاب.ص.م.م 67 سنة، ومحمد.م.ع.أ، 41 سنة، من التهم المنسوبة إليهم.

وقالت منجة، 42 سنة، زوجة المجني عليه، في التحقيقات معها، إنّ المتهم الأول تتبعهم وكان يتحدث في الهاتف، وشعرت بالقلق فأخبرت زوجها ولكنه لم يلق بالًا لهم، فاعترضوا طريقهم بسيارة ودراجتين ناريتين، وأطلق أحد المتهمين طلق ناري على رأس المجني عليه أرداه قتيلًا، بينما أخرجه اثنين من المتهمين الآخرين، من السيارة وطرحوه أرضًا على وجهه كما أخرجوا معه زوجته وألقوها أرضًا بجوار زوجها، ثم قام آخر بضربه بساطور على رأسه وقدمه بينما منع الآخرين الأهالي من التدخل لإنقاذه، وذلك على الطريق العمومي المؤدي إلى قرية أبو النور أمام الوحدة المحلية بقرية شدموه.

 

وارتكب المتهمون جريمتهم، ثأرًا لقتيلهم في واقعة القضية رقم 1804 لسنة 2021 جنايات مركز إطسا، والتي تضمنت قيام متهمين من عائلة المجني عليه بقتل شقيق المتهمين الثاني والرابع، وعم المتهمين الثالث والخامس بتاريخ 22 أكتوبر 2020، وشروعهم في قتل والد المتهم العاشر وآخرين، وأيضًا إحداثهم إصابة المتهم العاشر.

 

وأحالت النيابة الواقعة الي محكمة جنايات الفيوم، التيأصدرت حكمها بالسحن المؤبد للمتهمين الاول والثاني والثالث، وبراءة باقي المتهمين في القضية.

 

أخذ ا بالثأر الإصرار والترصد تفاصيل الواقعة جنايات الفيوم زوجة المجني عليه عمد ا مع سبق الإصرار قتل المجني عليه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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