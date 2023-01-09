طلعت عبد القوي: 14 مليار جنيه لدعم الأسر الأكثر احتياجًُا خلال 2022

تقدم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أحد أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي يضم في عضويته الاتحادات الإقليمية بمحافظات الجمهورية والاتحادات النوعية المركزية، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بعد حضوره المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ودعمه لخطواته وبرامجه وتوجيه للحكومة بمزيد من التعاون والتنسيق معه فى الفترة القادمة.

وأوضح الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حقق انجازات غير مسبوقة في جميع مجالات الرعاية والتنمية متضمنًا المساعدات المادية والعينية للأسر الأكثر احتياجاً والقوافل العلاجية ودعم صغار الفلاحين بمدهم بمستلزمات إنتاج زراعي مخفضة ودعم المرأة المعيلة وذوى الإعاقة والشباب في إقامة مشروعات متناهية الصغر وصغيرة في محافظات مصر، فضلاً عن توفير الغذاء للأسر الأكثر احتياجاً وجملة ما تم إنفاقه خلال عام 2022 يصل إلى حوالي 14مليار جنيه.

وأكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن التحالف الوطني مستمر في تحقيق المزيد من الانجازات خلال عام 2023، مع فتح الباب لجمعيات ومؤسسات أهلية أخرى للانضمام إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للمساهمة فى دعم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية.