الإثنين 09 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

طلعت عبد القوي: 14 مليار جنيه لدعم الأسر الأكثر احتياجًُا خلال 2022

رئيس الاتحاد العام
رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية

تقدم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أحد أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي يضم في عضويته الاتحادات الإقليمية بمحافظات الجمهورية والاتحادات النوعية المركزية، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بعد حضوره المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ودعمه لخطواته وبرامجه وتوجيه للحكومة بمزيد من التعاون والتنسيق معه فى الفترة القادمة.

وأوضح الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حقق انجازات غير مسبوقة في جميع مجالات الرعاية والتنمية متضمنًا المساعدات المادية والعينية للأسر الأكثر احتياجاً والقوافل العلاجية ودعم صغار الفلاحين بمدهم بمستلزمات إنتاج زراعي مخفضة ودعم المرأة المعيلة وذوى الإعاقة والشباب في إقامة مشروعات متناهية الصغر وصغيرة في محافظات مصر، فضلاً عن توفير الغذاء للأسر الأكثر احتياجاً وجملة ما تم إنفاقه خلال عام 2022 يصل إلى حوالي 14مليار جنيه.

وأكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن التحالف الوطني مستمر في تحقيق المزيد من الانجازات خلال عام 2023، مع فتح الباب لجمعيات ومؤسسات أهلية أخرى للانضمام إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للمساهمة فى دعم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية.

الاتحاد العام للجمعيات أعضاء التحالف الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور طلعت عبد القوى مؤسسات أهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى مؤتمر التحالف

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة وتقديم تظلم على تحريرها

بعد تعرضها لموجة انتقادات.. مَن هى جيهان عبد العظيم؟

جورج وسوف يطلب تلاوة القرآن الكريم فى عزاء نجله (فيديو)

توقعات بتراجع قيمة المديونية الخارجية للدول العربية بمعدل 6.8% خلال 2023

حبس صاحب كافيه 4 أيام بعد تعديه على أعضاء حملة حماية المستهلك ببنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

ماذا أخفت إدارة «الأتلييه» عن لجنة «التضامن»؟

ماجد حبته

تحالف يدعم الوطن والمواطن

بسنت حسن

علم فلسطين

منى رجب

مواهب وقدرات خاصة فى الاحتفال باليوم العالمى لأصحاب الهمم

مؤمن المحمدي

خواجة

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

محمد العسيري

حديث عن المسرحية

صور

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

حديقة الحيوان قبل التطوير

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس