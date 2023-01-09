الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فتوح يعتذر لمرتضى منصور «هاتفيًا».. وجلسة خلال ساعات فى الزمالك

أبو الفتوح
أبو الفتوح

شهدت الساعات الماضية انفراجة في أزمة أحمد أبوالفتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع الإدارة بعد التواصل بينه وبين الإدارة.

وأجرى اللاعب مكالمة هاتفية مع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في الساعات الماضية من أجل تقريب وجهات النظر ومحاولة احتواء الأزمة.

ومن المنتظر تواجد فتوح في نادي الزمالك خلال الساعات المقبلة والاجتماع مع الإدارة للاتفاق على كل التفاصيل وفتح صفحة جديدة.

وكان الدكتور حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، قال إنه يتم اختيار لاعبين بطريقة عشوائية قبل نهاية أي مباراة بعشر دقائق، سواء من اللاعبين الأساسيين أو الاحتياطيين، وأي لاعب خارج القائمة تماما لا يتم سحب عينات منه.

وقال خميس في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "المنظمة المصرية تتبع المنظمة الدولية، وإداريا تتبع وزارة الشباب والرياضة، ومن حق المنظمة سحب العينة من أي مكان، سواء في البيت أو التدريبات أو أي مكان".

وأضاف: "البعض قام بالحديث بكلام مغلوط، ومن حق المنظمة سحب العينة من أي لاعب، وحال امتناعه يتم إيقافه 4 سنوات، وهي عقوبة قاسية".

وأكمل: "المنشطات مسئولية فردية، واي نادٍ أو اتحاد لا يقع عليه ضرر أو عقوبة، حال ثبوت تناول إيجابية عينة أي لاعب".

وواصل: "وتواجدنا داخل نادي الزمالك في التدريبات ولم يكن الثنائي متواجدا، وسيتم إرسال خطاب إلى اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية المحترفة ونادي الزمالك، بأن عبدالله جمعة وأحمد ابوالفتوح مطلوبين لأخذ عينات منهم خلال 3 أيام".

وأردف: "حال تهرب اللاعبين للمرة الثالثة من إجراء الاختبارات سيتم إيقافهما سنتين".

وأوضح: "خلال 3 أيام من إرسال الخطاب إلى الجهات المذكورة على اللاعبين الحضور لأخذ العينة منهم، وحال تهربهم سيتم إيقافهما من 6 شهور إلى عامين".

واستطرد: "سيتم إعطاء اللاعبين فرصة أخرى من 12 إلى 15 يوماً لسحب العينات، وبعدها سيتم إيقافهما وفقا للوائح الدولية الخاصة بمنظمة (الوادا)، هناك عقوبات للتهرب بخلاف عقوبة تناول المنشطات".

وزاد: "أحمد فتوح وعبدالله جمعة مطلوبان لإجراء كشف المنشطات، خصوصا بعد تصريحات رئيس نادي الزمالك ضدهم مؤخرًا، والمنظمة الدولية لمكافحة المنشطات على علم بكل الأحداث في العالم كله، وتناول اللاعبين للمخدرات هي ضمن قائمة المواد المحظورة".

وأتم: "سبق وكنا نسحب عينة من لاعب وكان لا يريد إجراء ذلك ويبكي، واعترف بأنه (يتناول حشيش) وفوجئنا بعد ذلك بأن العينة جاءت سلبية، وتأثير الحشيش في الجسد يستمر لمدة 28 يوماً".

الزمالك أحمد أبو الفتوح أبو الفتوح مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك

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فتوح يعتذر لمرتضى منصور «هاتفيًا».. وجلسة خلال ساعات فى الزمالك

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