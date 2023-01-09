«السياحة»: إعادة تركيب مقصورة وني بمتحف سوهاج القومي

أعلنت وزارة السياحة والآثار، الاثنين، إعادة تركيب مقصورة وني أحد أبرز حكام الأقاليم في عصر الدولة القديمة بمتحف سوهاج القومي، وذلك بالتعاون مع البعثة الأمريكية بجامعة ميتشجن العاملة بمنطقة أبيدوس.

يأتي ذلك في إطار إثراء سيناريو العرض المتحفي الخاص بمتحف سوهاج القومي تقوم وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار.

وقامت اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي برئاسة الدكتور علي عمر عميد كلية سياحة والفنادق الأسبق، وعضوية كل من د. محمد مبروك مستشار الوزير لسيناريو العرض، والدكتور أسامة عبدالوارث مدير متحف الطفل، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، بتفقد أعمال مشروع إعادة تركيب المقصورة والموجودة حاليًا بمتحف سوهاج القومي، حيث تم حتى الآن تنفيذ ما يقرب من 70% من أعمال إعادة التركيب.

وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، أنه خلال تفقد الأعمال أوصت اللجنة بضرورة إجراء بعض التعديلات على سيناريو العرض الخاص بالمتحف لإدماج المقصورة مع سياق العرض المتحفي الخاص به، مع إضافة مجموعة من القطع الأثرية المحفوظة بالمخازن المتحفية مما يعمل على إبراز المكانة الأثرية لمحافظة سوهاج.

ومقصورة وني كانت في الأصل ملحقة بالجدار الشرقي للمقبرة الخاصة به بالجبانة الوسطى في منطقة أبيدوس، والتي تم الكشف عنها 1860، ونُقل بعض أجزاءها إلى المتحف المصري بالتحرير والمخازن الأثرية بمنطقة آثار سقارة ومخزن متحف سوهاج.