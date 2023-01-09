جهود مكثفة لرجال الشرطة لمساعدة المواطنين في مواجهة موجة الطقس السيئ

قام رجال الشرطة بمساعدة المواطنين في مواجهة موجة الطقس السيئ التي شهدتها بعض محافظات الجمهورية، وذلك من خلال التواجد الأمني بكافة الشوارع والميادين لتسيير حركة المرور وتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين، وسط تواجد مكثف للقيادات الأمنية لمتابعة تنفيذ خطط التعامل مع مياه الأمطار، انطلاقاً من الدور المجتمعي لوزارة الداخلية والهادف نحو تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للمواطنين ولاسيما في المواقف الطارئة.

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وقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بنشر كافة التجهيزات اللوجستية اللازمة وأبرزها: سيارات الإغاثة والدفع الرباعي والأوناش المرورية لرفع أي معوقات مرورية ومساعدة المواطنين من قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق.. كما قامت قوات الحماية المدنية بالمساهمة فى إزالة تجمعات المياه.

كما تم رفع درجة الإستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية وتجهيز كافة المعدات والأطقم والقوات اللازمة للمساهمة فى الحد من آثار الأمطار.ولقد كان للتواجد الفعال لرجال الشرطة بالغ الأثر فى الحد من تداعيات الأمطار ومساعدة المواطنين فى الوصول إلى منازلهم سالمين.. الأمر الذي لاقى استحساناً ورضاء المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم لتلك الجهود الأمنية.