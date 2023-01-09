أبرز صفقات الزمالك في يناير 2023 والراحلين عن الفريق

مع الدخول بأجواء الميركاتو الشتوي في الموسم الحالي، يكثر البحث من خلال محركات البحث العالمية “جوجل”، على جميع صفقات الزمالك في يناير 2023 المفترض أن يبرمهما، في شهر يناير في العام الحالي 2022/ 2023، وذلك سوف يكون تدعيم صفوف الفريق، الذي قد يعاني من فقر كبير بعدد كبير من المراكز.

صفقات الزمالك في يناير 2023

ينشر “الدستور” صفقات نادي الزمالك في يناير في هذا التقرير.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك برئاسة “المستشار مرتضى منصور” لتدعيم صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية، من البدء لشهر يناير 2023، وذلك من أجل الحفاظ على لقب “الدوري المصري الممتاز”، والمنافسة بدوري أبطال أفريقيا، وهو ما قد جعل أمير مرتضى منصور، وهو المشرف العام على الكرة المصرية سيسابق الزمن لتلبية جميع احتياجات البرتغالي فيريرا وهو المدير الفني للفريق.

وشهدت كافة صفقات الزمالك في يناير عددا كبيرا من التطورات خلال الفترة القادمة، على رأسها يكون ملف عودة “محمود شبانة” لصفوف الفريق الأبيض “الزمالك” من جديد، وقطع إعارته بنادي سموحة السكندري.

وأوضح أحد المصادر، إنه يوجد بند صريح بعقد إعارة محمود شبانة، سيتيح نادي للزمالك قطع إعارته ويكون مقابل رد المبلغ الذي قد تلقاه مقابل الصفقة، وبجانب الحصول لنادي سموحة على الراتب الذي قد حصل عليه اللاعب في فترة الإعارة.

الراحلين عن نادي الزمالك في يناير

فيما رحب البرتغالى “فيريرا” المدير الفني للفريق برحيل “الإيفواري إبراهيما نداي”، وهو لاعب الفريق الأول، الذي قد تم التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ويكون قادمًا من الدوري السويسري.

قرار "فيريرا" سيعود إلى أن اللاعب لم يظهر بالفريق منذ التعاقد معه إلا حوالي دقائق قليلة، وذلك في ظل الإصابات المتكررة التي سيعاني منها اللاعب “إبراهيما نداي”.

وكان الفريق الأول في كرة القدم بنادي الزمالك، قد تعادل مؤخرا أمام فريق الداخلية إيجابيا بهدف في كل فريق من ضمن منافسات الجولة الـ12 في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسيحتل فريق الكرة في الزمالك المركز الثاني بترتيب جدول الدورى المصري الممتاز وتكون برصيد 25 نقطة، عقب خوض 12 مواجهات، وفاز في حوالي 7 مباريات وقد تعادل في 4 وخسر مباراة وحيدة وهي أمام أسوان.