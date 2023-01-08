شيكابالا لـ جماهير الزمالك: أعدكم بالاحتفال بالدورى وباقي البطولات نهاية الموسم

أبدى محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته الشديدة بحضوره مؤتمر الراعي الجديد.

وكان الزمالك قد وقع عقود الرعاية مع شركة النيل للتطوير.

وقال شيكابالا في مؤتمر الشركة الراعية للزمالك " سعداء بتواجدنا في هذا الحفل برئاسة المستشار مرتضى منصور".

وأضاف " اسم الزمالك دائمًا مكسب لأي شخص، ونعد الجماهير أننا في نهاية الموسم سنحتفل بالدوري وباقي البطولات".

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.