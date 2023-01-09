الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان: استعدادات مكثفة للاحتفال بالعيد القومى الـ52

اجتماع محافظ أسوان
اجتماع محافظ أسوان

استعداداً لانطلاق فعاليات الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة الـ 52 والذى يواكب افتتاح السد العالى عام 1971، ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى الذى حضره اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام، بجانب رؤساء شركات وهيئات قطاعات الرى، والكهرباء والزراعة، بالإضافة إلى مسئولي المحليات والطرق والحدائق. 

وقد أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أن إحتفالات هذا العام ستشهد إفتتاح العديد من المشروعات التنموية والخدمية التى تم الانتهاء منها فى مختلف قطاعات العمل العام بكافة مدن ومراكز المحافظة سواء ضمن خطة المحافظة أو مبادرات حياة كريمة والتأمين الصحى الشامل، وأيضاً مشروعات تحيا مصر، مع إنهاء مشاكل المشروعات المتعثرة والعشوائيات بشكل تدريجى حتى يجنى المواطنين ثمارها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية دخول أى مشروعات تم نهوها للخدمة لتحقيق العوائد الإيجابية منها على الوجه الأكمل. 

وخلال الإجتماع أعطى محافظ أسوان توجيهاته بأهمية رفع كفاءة الطريق الرئيسى لمدخل منطقة السد العالى بدءاً من ميدان المسلة حتى رمز الصداقة من خلال أعمال الرصف والتطوير والتجميل والتشجير ، بالإضافة إلى النظافة ورفع تراكمات الرمال والأتربة، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ نفس الأعمال بالشوارع الرئيسية والداخلية لإظهار المدينة بشكل جمالى مشرف تواكباً مع الإحتفال بالعيد القومى. 

وكلف المحافظ السكرتير العام بالإشراف على لجنة تضم مسئولي الجهات المشاركة فى الاجتماع للمرور الميدانى على نقاط الضعف والسلبيات للإسراع بتلافيها والتدخل العاجل لتنفيذ الأعمال المطلوبة.

وكشف أشرف عطية بأن الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة سيشمل العديد من الفعاليات هذا العام سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من الإجراءات التنظيمية منها تنظيم احتفالية كبرى للأطفال بحديقة فريال، والتى تشمل عدد من الفقرات الترفيهية والتنافسية للأطفال، وتوزيع الهدايا عليهم، دعمًا من مجموعة شركات ومصانع العربى، وهو الذى يتوازى مع قيام مجموعة العربى بتقديم عروض لمواطنى أسوان من خلال تلقى جميع بلاغات الصيانة الخاصة بالمجموعة مجاناً لمدة يومين.

استعدادات احتفالات أسوان الاحتفال بالعيد القومي الإجتماع التنسيقي السد العالي المشروعات التنموية والخدمية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

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التحالف الوطنى للخير

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