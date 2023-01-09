15 رسالة مهمة للرئيس السيسي في مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية دور كافة الجمعيات والكيانات العاملة في إطار العمل الخيري التي تقدم المساعدات في المجالات التي لا تستطيع الحكومة وحدها الوفاء بها، مشيدا بالدور الكبير والمنسق بشكل جيد للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذي حقق نتائج كبيرة.

رسائل الرئيس السيسي خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي



- مؤسسات المجتمع المدني تحقق دورا لا تستطيع الحكومة القيام به وحدها.

- 50 ألف جمعية تعمل الكثير منها تحت مظلة التحالف.

- تحالف العمل الأهلي نموذج يحتذى وأدعو باقي الجمعيات للانضمام للتحالف.

- التحالف قدّم خلال 2022 جهودا كبيرة.. والأزمة الحالية مستمرة ولها تداعيات قد تمتد للعام الجاري.

- نحتاج إلى مضاعفة الجهود لمواجهة الآثار المترتبة للأزمة العالمية الحالية.

- التحالف أعلن تقديم مبلغ 14 مليار جنيه لمجالات العمل الخيري وأدعو الجميع والحكومة للمساهمة.

- العالم يشهد ظروفا صعبة.. ومصر تدفع ثمن أزمتي أوكرانيا وكورونا مثل باقي الدول.

- لم ندخل حروبا أو مغامرات ضيعنا فيها أموال مصر ولكن ندفع ثمن الأزمة العالمية مثل باقي الدول.

- اسمعوا منا لأننا ندرك حجم التحدي أكثر من غيرنا وعلى الجميع الكف عن الحديث غير المجدي.

- ضرورة إعطاء أولوية للزراعة في مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

- التدريب على الزراعة الحديثة يساهم بشكل كبير في زيادة المحاصيل وتوفير المياه والأسمدة.

- الدولة مستعدة لتقديم دعم وتعاون أكبر للمزارعين لتوفير المياه وإخراج منتج جيد.

-ضرورة التعاون بين وزارتي الزراعة والري مع المزارعين والتحالف لرفع إنتاجية قصب السكر.

- الزراعة عمل جماعي وكل فدان يُزرع "مهم للدولة".

- مصر مليئة بالمواهب في كافة المجالات وهناك آليات للكشف عنها.