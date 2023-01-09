الإثنين 09 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تقرر تشريح جثة نزيل بمستشفى العباسية للصحة النفسية

جثة
جثة

قررت النيابة العامة نقل جثمان مريض نفسي توفي داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية لمشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي لأجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة.

كما طلبت النيابة العامة استدعاء المسؤولين عن المستشفى لسماع أقوالهم عن سبب وفاة المريض، والتحفظ على الملف المرضي الخاص بالمتوفي وإرساله لمصلحة الطب الشرعي للفحص وكتابة تقرير عن الحالة المرضية للمتوفي، وكذلك فحص الإصابات ووضع تصور لكيفية حدوثها لبيان إذا كا كانت الإصابات سبب الوفاة من عدمه.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا بوفاة مريض نفسي داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية، وبالإنتقال تبين العثور على جثة مريض نفسي يدعى «م.أ»، في العقد الخامس من العمر، وبالفحص تبين العثور على بعض الإصابات الظاهرية.

وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة، وجار تكثيف الجهود من قبل المباحث الجنائية لكشف ملابسات الواقعة وبيان إذا كانت توجد شبهه جنائية في الواقعة من عدمه.

نزيل بمستشفى العباسية مستشفى العباسية للصحة النفسية مستشفى العباسية النيابة العامة

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