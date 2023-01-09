شقيق الطفلة المقتولة على يد خالها وجدتها بالمنوفية: «ضربوها بعصا خشبية»

قال شقيق الطفلة المقتولة على يد خالها وجدتها بالمنوفية أمام جهات التحقيق، إنه شاهد خاله البالغ من العمر 15 عاما يضرب شقيقته الراحلة البالغة من العمر 8 سنوات بعصا خشبية أودت بحياتها، وحاولا المتهمان طمس معالم الجريمة بإخفاء الجثمان في أرض منطقة زراعية بمحافظة البحيرة.

وكان اللواء حازم سامي، تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم أحمد السيد مأمور قسم شرطة منوف، يفيد بورود بلاغ من د، ح، ع 30 ربة منزل، مقيمة إحدى قرى مركز السادات، تفيد بأنها حال ذهابها إلى منزل والدتها ع، ج، ا 51 عام بائعة خردة مقيمة دائرة قسم منوف، للاطمئنان عن أولادها ن، م ع 8 سنوات وشقيقها ن، م ن 12 عام المقيمان طرف جدتهما فلم تجد الطفلة.



واكتشفت الأم الواقعة عقب ذهابها لمنزل والدتها في مدينة منوف بالمنوفية، بعد أن أمّنت والدتها على أطفالها فحضرت للاطمئنان على ابنها وابنتها المقيمان مع جدتهما بعد زواجها من شخص آخر بعد والدهما، لتكتشف عقب تواجدها عدم وجود طفلتها وبسؤال ابنها الصغير عن شقيقته أكد أنها تعرضت للضرب ولم يرها ثانية وأبلغتها الجدة أن خالها من الأم اعتدى عليها بالضرب ورفضت إخبارها عن مكان نجلتها صاحبة الـ8 أعوام.

وتوجهت والدة الطفلة إلى قسم شرطة منوف، وأدلت بأقوالها للرائد أحمد واصل رئيس وحدة مباحث القسم، وعلى الفور تم استدعاء الجدة وشقيق الأم لسؤالهما فيما هو منسوب إليهما والاستعلام عن مكان الطفلة، وكانت المفاجأة بالاعتراف بوفاة الطفلة بعد وصلة ضرب من الجدة، ثم الاعتداء عليها من الخال (15 عامًا) بعصا.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعثور على جثمان الطفلة، حرر ضباط قسم شرطة منوف محضر بالواقعة حمل رقم 62 إداري القسم لسنة 2023، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.