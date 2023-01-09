الإعدام شنقا لمتهم بقتل مواطن بالساطور بسبب خلافات بينهما بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، وبإجماع الآراء، بإلاعدام شنقاً على متهم بتهمة قتل مواطن بأن انهال عليه بساطور بدائرة مركز أخميم بسبب وجود خلافات بينهما.

بداية الواقعة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه أثر التعدى عليه بساطور ونقله إلى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات عن وجود خلافات بين المتهم والمجنى عليه، فقام بالتعدى عليه بساطور وانهال به على رأسه حتى لقى مصرعه، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.