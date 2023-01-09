الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اختل توازنه.. مصرع شاب سقط من الطابق السادس في البساتين

جثة
جثة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض سقوط شاب من الطابق السادس في البساتين ووفاته في الحال، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط منطقة الواقعة تمهيدا لتفريغها، كما طلبت استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

تلقى مأمور قسم شرطة البساتين بلاغا بمصرع شاب إثر سقوطه من الطابق السادس بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «أحمد.محمد.ص»، 30 سنة، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين إصابته بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم وبنزيف حاد أسفر عن وفاته في الحال.

وكشفت التحريات عدم وجود شبهه جنائية في الواقعة، وأضافت التحريات بأن الشاب أثناء تواجده أعلى العقار محل سكنه اختل توازنه وسقط من الطابق السادس على الأرض ولفظ أنفاسه في الحال، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

سقوط شاب البساتين مشرحة زينهم النيابة قسم شرطة البساتين

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وائل لطفي

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