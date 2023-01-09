الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

بالأسماء.. القاطرات المشاركة فى قطر السفينة «جلورى» بقناة السويس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تواصل هيئة قناة السويس عملية سحب سفينة الصب "GLORY"، والتي تعرضت لعطل فني مفاجئ بالماكينات، في الكيلومتر 38 العابرة ضمن قافلة الشمال في رحلتها قادمة من تركيا ومتجهة إلى الصين.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، في بيان، أنه تم الدفع بعدد 4 قاطرات تتقدمهم القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طنا، للتعامل السريع مع الموقف وقطر السفينة بما يسمح باستئناف عبورها بالقناة مرة أخرى حتى توقفها في أقرب نقطة في منطقة البلاح لإصلاح العطل.
وحصلت "الدستور" على أسماء القاطرات الـ 4 المشاركات في عملية قطر السفينة “القاطرة بورسعيد، SVITZER SUEZ 1، وعلي شلبي، ومساعد 5".

وكانت هيئة قناة السويس أصدرت بياناً، صرح خلاله الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن فريق الإنقاذ البحري للهيئة تعامل باحترافية مع عطل فني مفاجئ لماكينات سفينة الصب GLORY في الكيلومتر 38 العابرة ضمن قافلة الشمال في رحلتها قادمة من تركيا ومتجهة إلى الصين، حيث يجرى العمل الآن على قطر السفينة العاطلة. للكيلو متر ٥١ ترقيم القناة.

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن انتظام حركة الملاحة بالقناة حيث انتظمت عملية دخول ٢٦ سفينة من قافلة الجنوب، كما سيجري عبور قافلة الشمال بعد استئناف السفينة GLORY عبورها بالقناة بمساعدة قاطرات الهيئة.

وأكد الفريق ربيع على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.

يبلغ طول السفينة ٢٢٥ مترا، وعرضها ٣٢ مترًا، بحمولة قدرها ٤١ ألف طن، وتتبع التوكيل الملاحي إنشكيب.

وتسجل التقارير الملاحية، اليوم الإثنين، بمشيئة الله، عبور٥١ سفينة من الاتجاهين، ويبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال ٢٥ سفينة، ومن اتجاه الجنوب تعبر ٢٦سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة.

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