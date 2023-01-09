فابريزيو رومانو يفجر مفاجأة حول فسخ تعاقد فينسنت أبوبكر مع النصر السعودي

لا يزال الغموض يحوم حول مستقبل النجم الكاميروني فينسنت أبوبكر، مهاجم النصر السعودي، رفقة ناديه خلال الفترة المقبلة.

وبات فينسنت أبوبكر قريبًا من الرحيل عن النصر السعودي، بعد انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الشتوي الجاري.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى أنه تم فسخ تعاقد "أبوبكر" مع نادي النصر رسميًا بالتراضي بين الطرفين، من أجل تسجيل رونالدو في قائمة الفريق، لاكتمال عدد الأجانب الثمانية.

رومانو: لم يتم فسخ عقد فينسنت أبوبكر مع النصر حتى الآن

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، والذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإنه لم يتم فسخ عقد فينسنت أبو بكر مع النصر السعودي حتى الآن.

وأكد الصحفي "فابريزيو رومانو" عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "لا يوجد حتى الآن اتفاق فسخ للعقد بين فينسنت أبو بكر ونادي النصر، الأمور كما هي".

وأشار الصحفي الإيطالي، إلى أنه من الممكن حل هذه الأزمة قبل نهاية فترة الميركاتو الشتوي الجاري خلال شهر يناير.

ويُعد فينسنت أبو بكر محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية، على رأسها ناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي وفناربخشة التركي.

ومن المتوقع أن يختار فينسنت أبو بكر الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد؛ نظرًا لقوة العرض ورغبة النادي في كسب خدمات اللاعب.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للنجم الكاميروني، صاحب الـ30 عامًا، رفقة النصر السعودي في يونيو 2024.

وكان فينسنت أبو بكر قد انتقل إلى صفوف النصر السعودي في صيف 2021، قادمًا من بشكتاش التركي، وشارك معهم في 39 مباراة، سجل خلالهم 13 هدفًا، وقدم 6 تمريرات حاسمة.